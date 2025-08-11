Фільм жахів "Зброя" знищив "Фантастичну четвірку" на старті прокату в 2,5 рази більшою касою

Кадри з фільмів "Зброя" і "Фантастична четвірка" / Warner Bros., Marvel

Після раптового падіння касових зборів на 70% у другий вікенд, “Фантастична четвірка” продовжила свою провальну тенденцію — треті вихідні домашнього прокату принесли стрічці Marvel скромні $15,5 млн (ще -60% в порівнянні з тижнем тому), тож вона з легкістю поступилась лідерством горору “Зброя” і комедії “Ще одна шалена п’ятниця”.

На цей час “Зброя” заробила $42 млн вдома і $27,5 млн на 73 міжнародних ринках, а “Ще одна шалена п’ятниця” мала $29 млн в США і $15,5 млн закордоном. Натомість один з найбільших релізів Marvel у 2025 році, хоч і довів свою загальну касу до $434 млн, відзначився скромними $15,5 млн у домашньому і $17,5 в міжнародному прокаті у треті вихідні.

За підрахунками профільних медіа, бюджет “Фантастичної четвірки” перевищив $200 млн і є сумніви, чи добере фільм в прокаті хоча б пів мільярда доларів. Разом з тим, ці результати є найкращими для студії у 2025 році, де попередні релізи, “Капітан Америка” та “Громовержці” завершили прокат із $415 млн та $382 млн відповідно. Цікаво й те, що “Фантастична четвірка” має доволі високі оцінки критиків та аудиторії (86% і 91% на Rotten Tomatoes відповідно), тож питання про “втому від супергероїки” з’являється саме по собі й викликає обережні сумніви щодо успіху нових “Месників”.

“Автори “Фантастичної 4: Перші кроки” навіть не намагаються зламати шаблони супергеройського блокбастера, та їм досить комфортно й у вузеньких штанцях стандартного кінокоміксу. З таким підходом розраховувати на щось більше, ніж одноразова невибаглива розвага не доводиться. З іншого боку, для сьогоднішнього Marvel це вже неабияке досягнення”, — з рецензії ITC.

В цьому випадку “Зброя” поки цілком виправдує звання “найкращий фільм 2025” року, яким наділили стрічку критики ще у перших реакціях. Нове творіння Зака Креггера стартувало з ідеальних 100% на Rotten Tomatoes і не так багато втратило, коли загальна кількість рецензій дійшла до 237.

Сюжет тут, нагадаємо, зосереджений навколо кількох взаємопов’язаних історій, включно із таємничим зникненням дітей посеред ночі. Головні ролі взяли на себе зірки Marvel — Джош Бролін, Бенедикт Вонг та Джулія Гарнер (нова версія Срібного Серфера у «Фантастичній четвірці), яка зіграла вчительку, що втрачає цілий клас.

“Безумовно, “Зброю” небезпідставно називають одним з найкращих фільмів року, і це справедливий вирок. Як справедливо і те, що карма в прямому сенсі наздожене ляльковиків, у яких руки забруднені кров’ю і для яких власні жалюгідні цілі понад усе. А людські, зокрема дитячі життя нічого не варті“, — написав у своїй рецензії на “Зброю” автор ITC Денис Федорук.

Зважайте також на те, що бюджет “Зброї” склав $38 млн і мав вікові обмеження через жорстокі сцени. Фільм також став шостим поспіль проєктом Warner Bros., який зібрав понад $40 млн, і вже на старті майже перевершив загальні касові успіхи хітового “Варвара” Зака Креггера з $45,3 млн у 2022 році.

Джерело: ScreenRant, Variety