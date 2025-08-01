Новини Кіно 01.08.2025 comment views icon

"Месники" з'їли всі гроші? Marvel шукає невідомих акторів для нових "Людей Ікс", щоб зекономити

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Катерина Даньшина

Редактор новин

"Месники" з'їли всі гроші? Marvel шукає невідомих акторів для нових "Людей Ікс", щоб зекономити
Disney

Здається після нових “Месників”, який залучив 25+ зірок, Marvel доведеться затягнути пасок. За чутками, наступний великий проєкт студії залучить невідомих акторів, щоб “знизити витрати”.

До цього кроку вдадуться на тлі падіння касових зборів, де основна втрата прийшлась на китайський ринокДля порівняння, Месники: Завершення зібрали 614 мільйонів доларів лише з Піднебесної у 2019 році.. Попри те, що компанія наче як відійшла від великої кризи 2023 року з провальними “Марвелами” та “Людиною-мурахою 3”, нові релізи успіхів, подібних до “Месників”, не принесли: “Громовержці” та “Капітан Америка” мали непоганий старт, але завершили прокат зі скромними $382 млн і $415 млн, “Фантастична четвірка” ще транслюється, але їй вже прогнозують значне падіння у другий вікенд.

Усе тріо цьогорічних фільмів мали бюджети у розмірі $180-200 млн без урахування маркетингових витрат, тож, здається, що прибутковістю тут не пахне. Звідси нова стратегія — економія на акторському складі, яку застосують вже у новому проєкті про Людей Ікс. Зі слів Variety, фільм отримає оновлені обличчя — здебільшого молоді і невідомі, які не вимагатимуть виплат у десятки мільйонів, як у випадку Роберта Дауні-молодшого і компанії. Режисером обрали Джейка Шраєра (“Громовержці”), а сценарій “відточує” Майкл Леслі.

Сама Marvel відмовилася коментувати повідомлення про проблеми з бюджетом “Людей Ікс”.

Натомість найбільша ставка Marvel в цьому випадку йде на “Месники: Судний день”. Невідомо, які гонорари запросив весь центральний акторський склад, однак за чутками лише на Дауні в ролі Доктора Дума передбачено $80 млн. Загалом за усю кар’єру в MCU, яка включає фільми про Месників, Залізну людину та кілька камео, актор заробив до $600 млн.

“Судний день”, який залучить до команди ще “старих” Людей Ікс, вийде в кінотеатрах 18 грудня 2026 року, тоді як його пряме продовження під назвою “Таємні війни” стартує за рік. Дата виходу “Людей Ікс” поки невідома.

Marvel не здається: у наступні роки вийдуть щонайменше 14 фільмів та серіалів MCU (повний список + дати виходу)

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