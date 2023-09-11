Титан і камери: як Apple продаватиме нові iPhone за вищу ціну

Apple планує представити 12 вересня на заході Wonderlust нову лінійку iPhone 15. І щороку в Тіма Кука та його маркетингової команди складне завдання — підняти цінники таким чином, щоб основна частина аудиторії цього не помітила, захопившись новими фішками й інноваціями (справжніми чи вигаданими).

Коли у 2016 році продажі iPhone почали падати до рівня 200-220 мільйонів пристроїв на рік, в Apple з’явилася смілива ідея: збільшити дохід коштом переходу на вищий рівень доданої вартості, передає Bloomberg.

Через рік, 2017-го Apple почала реалізацію плану. Разом з iPhone 8, компанія випустила новий, інноваційній та дорогий iPhone X за 999 доларів. Це був криголам, що перейшов психологічний бар’єр ціни. Через рік вже був iPhone XS Max із накопичувачем на 512 ГБ за 1449 доларів. Тепер актуальним є iPhone 14 Pro Max із 1 ТБ за $1599 (і мова про базові ціни до сплати податків).

Стратегія спрацювала. Продажі iPhone практично не змінюється за кількістю екземплярів протягом семи чи восьми років, проте щорічний дохід за цей час зріс на 70 млрд доларів. Це також змінило підхід Apple до оцінки успіху. З 2019-го компанія припинила звітувати про кількість проданих смартфонів, зосередившись лише на кількості грошей, які приносить кожен продукт.

12 вересня дохідність топових варіантів iPhone має ще збільшитися. Компанія пропонуватиме екзотичні матеріали (як-от титанова рамка), нові камерні сенсори та додаткову пам’ять. Ці нюанси повинні переконати покупців витрачати більші гроші на моделі з приставкою Pro.

Ще один спосіб затягнути людей в лінійку iPhone 15 Pro менш чесний. Apple пропонуватиме процесор A17 лише там, як і можливість досягти максимальної швидкості передачі даних через USB-C. Топовий варіант Pro Max можливо матиме ексклюзивну для себе камеру-перископ, але то вже плани всередині планів.

Очікується, що титанова рамка зробить iPhone 15 Pro міцнішим та приблизно на 10% легшим за попередника. Наче й непогано, але коштом сукупності цих змін різниця з попереднім поколінням може скласти 200-300 доларів у фінальному ціннику. По суті, за такі гроші можна придбати нормальний смартфон, але в Apple уміють пояснити своїй клієнтській базі — що це все їм край необхідно. Поглянемо, як їм це вдасться цього разу.