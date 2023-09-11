За день до презентації Wonderlust, де Apple покаже нове поколінням смартфонів та годинників, надходять нові й нові подробиці про майбутні продукти, зокрема про точні масогабаритні показники iPhone 15 та 15 Pro.

Почнемо з підбірки Марка Гурмана з Bloomberg:

Apple планує випустити 4 моделі в 15-й лінійці: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro та 15 Pro Max (не Ultra, як говорилося в деяких джерелах). iPhone 15 матимуть алюмінієву рамку та скляну задню частину. Моделі категорії Pro отримають рамку, зроблену з титану.

iPhone 15 та 15 Plus не змінять діагональ екрана, залишаться з 6,1 та 6,7-дюймовими дисплеями відповідно. А от екрани 15 Pro та 15 Pro Max мають стати дещо більшими, до того ж відступи навколо екрана повинні зменшитися на третину. Для цього створили процес LIPO, або лиття під низьким тиском.

Титан у вищій категорії новинок замінить нержавіючу сталь, на якій залишалися відбитки пальців (ще від iPhone X). Новий матеріал має зробити телефон міцнішим і приблизно на 10% легшим.

Dynamic Island, що з’явився вперше на iPhone 14 Pro, тепер розповсюдиться ще й на «базові» моделі iPhone 15.

Pro-моделі матимуть перевагу в продуктивності, оскільки отримають новий процесор A17. iPhone 15 та 15 Plus залишаться на A16 з торішніх моделей Pro.

iPhone 15 та 15 Plus розраховують на значне покращення камер: від 12 до 48 Мп. Це відповідає роздільній здатності основної камери iPhone 14 Pro.

Моделі iPhone 15 Pro, як і раніше, матимуть три камери, включаючи 48-Мп сенсор. Нові теле- та надширококутні об’єктиви з більшою роздільністю, ніж у торішніх, компанія планує представити як головні нововведення в телефонах цього року. Найбільше оновлення камери має відбутися виключно в iPhone 15 Pro Max: оновлена система телефотозйомки з розширеними можливостями апаратного масштабування (перископ).

Усі нові iPhone отримають надширокосмуговий модуль U2, перший новий UWB-чип Apple з часів U1 в iPhone 11 Pro у 2019 році. Очікується, що новий компонент покращить можливості визначення місцеперебування, завдяки чому краще працюватиме додаток Find My. Apple планує додавати цей чип до наступних версій усіх своїх основних продуктів.

Чотири нові моделі також перейдуть з Lightning на USB-C для дротової зарядки та передачі даних, але збільшена швидкість передачі даних буде доступна лише для моделей Pro. Усі телефони отримають швидшу бездротову зарядку.

Телефони Pro замінять перемикач дзвінка/відключення звуку вперше з моменту появи цієї функції в оригінальному iPhone у 2007 році. Він стане «Кнопкою дії», яку можна налаштувати для виконання різноманітних функцій, включаючи вимкнення телефону, увімкнення режиму фокусування, відкриття ліхтарика, запуск камери, запуск голосового запису, відкриття ярликів Siri, цифрової лупи та відкриття налаштувань доступності.

Apple приготувала кілька нових кольорів для обох лінійок телефонів. Звичайні моделі будуть доступні в рожевому, чорному, білому, синьому і жовтому кольорах, а телефони Pro — в сірому, чорному, темно-синьому і білому. Компанія також припиняє випуск шкіряних чохлів на користь більш екологічно чистого матеріалу.

Видання MacRumors поділилося даними про масу та габаритні розміри трьох із чотирьох смартфонів лінійки:

iPhone 15

Товщина: 7,8 мм

Довжина: 147.6 мм

Ширина: 71.6 мм

Вага: 171 г

iPhone 14

Товщина: 7,8 мм

Довжина: 146,7 мм

Ширина: 71.5 мм

Вага: 172 г

Базовий апарат 15-ї лінійки стане майже на міліметр довше, на 0,1 мм вужче та на 1 г легше. Навряд такі зміни можна відчути без спеціального обладнання.

iPhone 15 Pro

Товщина: 8,25 мм

Довжина: 146,6 мм

Ширина: 70.6 мм

Вага: 188 г

iPhone 14 Pro

Товщина: 7,85 мм

Довжина: 147,5 мм

Ширина: 71.5 мм

Вага: 206 г

Завдяки титановій рамці маса впала на 18 г (по суті названі вище 10%). Смартфон стане трохи товщим, ледь вужче та довше.

iPhone 15 Pro Max

Товщина: 8,25 мм

Довжина: 159,9 мм

Ширина: 76.7 мм

Вага: 221 г

iPhone 14 Pro Max

Товщина: 7,85 мм

Довжина: 160,7 мм

Ширина: 77.6 мм

Вага: 240 г

Тут також титанова рамка і ті самі 10% падіння маси. І знову це трохи збільшить товщину, проте інші два параметри трохи зменшаться, певно шляхом менших відступів навколо екрану.

Презентація Apple Wonderlust відбудеться 12 вересня, о 20:00 за київським часом.