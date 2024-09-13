Тизер серіалу «Декстер: Первородний гріх» — перший погляд на молодість маніяка

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Вийшов перший тизер серіалу «Декстер: Первородний гріх». Приквел саги про «шляхетного» маніяка також отримав дату виходу.

У серіалі Патрік Гібсон зіграє молодого Декстера Моргана. Оригінальний актор Майкл С. Хол повернеться, щоб озвучити внутрішній монолог персонажа.

«Я вбивця. Але я не народився таким, мене створили. Моя історія, люди навколо мене кажуть, що потрібне село, щоб виховати вбивцю», — каже він на початку 30-секундного відео.

Крістіан Слейтер зіграє батька Декстера, також у серіалі знялися Сара Мішель Геллар, Патрік Демпсі, Моллі Браун, Джеймс Мартінес, Крістіна Міліан, Алекс Шимізу та Рено Вілсон. Перший сезон складатиметься з 10 епізодів.

«Події серіалу розгортається в Маямі 1991 року. Декстер зі звичайного студента перетворюється на серійного вбивцю-месника. Коли його кровожерливі бажання більше не можна ігнорувати, Декстер (Патрік Гібсон) повинен навчитися спрямовувати свою внутрішню темряву. Під керівництвом свого батька Гаррі (володар «Золотого глобуса» Крістіан Слейтер) він приймає Кодекс, розроблений, щоб допомогти йому знаходити та вбивати людей, які заслуговують на виключення з суспільства, не потрапляючи на радари правоохоронних органів. Це особливий виклик для молодого Декстера, оскільки він починає проходити стажування у відділі поліції Маямі».

Прем’єра «Декстер: Первородний гріх» відбудеться на Paramount Plus 13 грудня.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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