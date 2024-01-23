У iOS 17.3 додано «Захист украденого пристрою» ─ додаткова перевірка Face ID або Touch ID для низки дій

Apple випустила оновлення для своєї мобільної операційної системи. Версія iOS 17.3 приносить кілька покращень, серед яких виділяється нова функція безпеки під назвою «Захист украденого пристрою». Вона завадить злодіям швидко отримати доступ до даних iCloud та інших важливих облікових записів, таких як банк або електронна пошта.

Замість того, щоб покладатися на пароль екрана блокування з метою безпеки, нова функція вимагає сканування відбитка пальця або використання Face ID під час виконання певних дій, таких як перегляд збережених паролів або подання заявки на нову Apple Card.

«Захист украденого пристрою» також впроваджує період очікування під час виконання низки конфіденційних дій, таких як зміна пароля Apple ID або пароля iPhone. Перш ніж внести важливі зміни, потрібно пройти автентифікацію з Face ID або Touch ID, почекати годину, доки завершиться захисна затримка, а потім пройти додаткову біометричну автентифікацію. За словами Apple, смартфону буде потрібний цей додатковий рівень аутентифікації тільки тоді, коли користувач знаходиться далеко від «знайомих місць, таких як будинок або робота».

Щоб увімкнути «Захист украденого пристрою», потрібно зайти до «Параметрів» та вибрати розділ «Face ID та пароль». Далі необхідно ввести пароль пристрою та увімкніть цю функцію. Додаткові відомості про нову функцію можна знайти на сайті Apple.

Крім того, Apple додає спільні плейлисти як в iOS 17.3, так і в macOS 14.3 Sonoma, що дозволяє вашим друзям приєднуватися і робити свій внесок у плейлисти в програмі Apple Music. Apple також надає iOS 17.3 можливість потокової передачі контенту на телевізори в деяких готелях. Додатково оптимізовано виявлення аварій (на всіх моделях iPhone 14 та iPhone 15).

Крім iOS 17.3, Apple також випустила оновлення для пристроїв з iOS 9, 15 та 16, які містять виправлення безпеки.

Джерело: The Verge