У кінофраншизі «Зоряні війни» дебютує Кел Кестіс з ігор Star Wars Jedi, — інсайдер

Енакін та Люк Скайвокери залишилися у минулому, Рей не «зайшла» фанатам, тож «Зоряні війни» шукають нового героя. Кел Кестіс з ігор Star Wars Jedi став наступним кандидатом.

За словами інсайдера Daniel RPK на його акаунті Patreon, Кел Кестіс «дуже скоро» стане екранним персонажем. Деталей не надто багато, але джерело каже, що дебют персонажа відбудеться на Disney+. Ймовірно, це буде дебют у власному серіалі, або в одному з наявних, як «Асока».

Інформація неофіційна, тому ставитися до неї потрібно критично. Але вона має підґрунтя: інформатор надавав надійні дані у минулому, персонажа позитивно сприймають шанувальники «Зоряних воєн». Актор Кемерон Монаган, з якого робили персонажа ігор, останнім часом стає більш відомим. Його поява очікується у наступному фільмі «Трон».

Події гри Star Wars Jedi: Fallen Order (2019) відбуваються через п’ять років після фільму «Зоряні війни. Епізод III. Помста ситхів». На падавана Кела Кестіса полює Галактична імперія, переслідуваний Імперською інквізицією він має завершити навчання та бере участь у відновленні Ордену джедаїв. Сиквел Star Wars Jedi: Survivor розгортається ще через п’ять років. Кестіс та його друзі продовжують боротися з тиранією Імперії.

Сюжетні лінії Кестіса та його передісторія можуть стати основою для кіноперсонажа. Він повільно відкриває свій зв’язок і Силою та опиняється у конфлікті з Імперією. Кел навіть зіткнувся з Дартом Вейдером на супутнику Мустафара. Ігри також натякають на зв’язок Кестіса з групою чутливих до Сили дітей. За бажання історію молодого джедая з ігор можна було б легко перенести на екран, при цьому не торкаючись саги про Скайвокерів.

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Джерела: FandomWire, The Disinsider