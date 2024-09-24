У оголеній сцені серіалу «Пінгвін» Колін Фаррелл мав накладний «кущ»

Новий серіал HBO «Пінгвін» запрошує глядача поринути в темний, суворий підпільний світ Ґотема. Тут є жорсткі кадри, а подекуди камера спускається нижче пояса.

У першому епізоді Оза Кобба катують повністю оголеного. Глядачі бачать його тіло лише збоку, але помітно, як багато зробили гримери, щоб повністю перетворити Коліна Фаррелла на Кобба.

Фаррелл пояснив Variety, як гример-протезист Майкл Маріно, який змінив обличчя та тіло актора, створив «анатомічно правильний» елемент гримування для найбільш інтимної частини:

«У мене була липучка, яку можна було наклеїти, і гарний ретро-кущ», — каже актор та називає протез джерелом «сюрреалістичного дискомфорту».

Попри те, що технічно він був повністю закритий, Фаррелл почувався настільки голим, що прикривався рушником між дублями.

«Це була якась дивна психологічна нічийна земля, в якій можна опинитися, коли ви лише полотно для чогось такого ж потужного, як створений для цього макіяж. Я почувався неймовірно відкритим, хоча я був кимось іншим. Я був повністю прикритий, але мене прикривав голий чоловік. Не те щоб я вважав себе ним, але це мало дивний вплив на моє его».

Серіал «Пінгвін» складається з восьми епізодів, нові серії виходять щонеділі на HBO та Max. Окрім Коліна Фаррелла та Крістін Міліоті (яка розділила з ним цю сцену), у шоу знімаються Рензі Феліз (як Віктор Агілар), Майкл Келлі (Джонні Віті), Шохре Агдашло (Надія Мароні), Дейрдре О’Коннелл (Френсіс Кобб), Кленсі Браун (Сальваторе Мароні), Джеймс Мадіо ( Мілош Грапа), Скотт Коен (Лука Фальконе), Майкл Зеген (Альберто Фальконе), Кармен Ейого (Єва Карло) і Тео Россі (доктор Джуліан Раш).