У суботу Ubisoft анонсує кілька нових ігор за франшизою Assassin’s Creed: дві основні та одну мобільну

Як повідомляють обізнані джерела, компанія Ubisoft Entertainment найближчої суботи анонсує кілька нових ігор у рамках франшизи Assassin Creed. Події в одній із нових ігор відбуватимуться у феодальній Японії.

Assassin’s Creed – це флагманська франшиза компанії, ігри цієї серії розійшлися тиражем понад 155 млн копій з моменту дебюту у 2007 році. Кожна гра в серії має різні сеттинги та історичні періоди, такі як Стародавній Єгипет або Америка під час війни за незалежність.

За даними джерел, які побажали зберегти анонімність, компанія планує продемонструвати мобільну гру та дві основні ігри. Дія однієї великої гри під кодовою назвою Red, розробленої офісом Ubisoft у Квебеку, відбувається у феодальній Японії. Дія другої великої гри під кодовою назвою Neo або Hexe, розробленої монреальським офісом Ubisoft, відбувається на останніх етапах існування Священної Римської імперії та обертається навколо судилищ над відьмами. Ці ігри, найімовірніше, вийдуть не раніше 2024 року.

Також у суботу Ubisoft має намір надати більше відомостей про гру Assassin Creed Mirage, яку офіційно підтвердили минулого тижня. Дія Assassin Creed Mirage розгорнеться в Багдаді в 800-х роках – за часів Аббасидського халіфату. Головним героєм виступить Басим ібн Ісхак, який вперше з’явився у Valhalla. Assassin’s Creed Mirage відійде від елементів рольової гри, що використовувалися в недавніх проєктах серії, а натомість постарається повернутися до елементів скритності з ранніх ігор.

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Джерело: bloomberg