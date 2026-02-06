tradfi
Uklon переходить на цілодобову роботу ще в 7 містах України, включно з Харковом та Запоріжжям

Андрій Шадрін

З 7 лютого сервіс замовлення поїздок Uklon працюватиме цілодобово ще в семи містах України: Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах і Чернігові. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Uklon Driver.


У компанії пояснили, що рішення ухвалили у відповідь на заклик Президента України та відповідно до урядової постанови щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. Вказують також на те, що в умовах відключень електроенергії та нестабільної роботи енергосистеми нічні поїздки можуть бути критично важливими — до пунктів незламності, лікарень, вокзалів, або з метою оперативного доставлення ліків тощо.

Після масованих атак на енергетичну інфраструктуру в різні періоди війни українські міста регулярно переходили в режим аварійних або стабілізаційних відключень, що безпосередньо впливало на нічну мобільність населення. Урядова постанова щодо гнучкого режиму комендантської години передбачає, що в період енергетичної кризи регіони можуть вводити особливі правила руху: приватному транспорту, у тому числі таксі, дозволяється рух 24/7 без спеціальних перепусток для доступу до пунктів незламності, заправок та інших критичних об’єктів з автономним живленням.

Це розширення правил не обмежується одним оператором. У Києві з 17 січня після погодження з місцевою владою таксі Uklon та Bolt вже працюють у нічний час, включно з періодом комендантської години. У Львові схожий режим роботи таксі, включно з можливістю виклику під час комендантської години, працює вже близько року в межах місцевого пілотного проєкту, де пасажири скористалися цим сервісом понад 600 тисяч разів.


Photo: Uklon

Тож, після розширення сервіс працюватиме безперервно у 26 містах України. До переліку входять, зокрема, Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Чернігів, а також Біла Церква, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ, Камʼянець-Подільський, Кам’янське, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Полтава, Рівне, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Черкаси та Чернівці.

Окремо в компанії наголосили на вимогах комендантської години. Для роботи в цей час водіям необхідні перепустки в усіх містах, окрім Києва та Ужгорода. У Києві перепустка не потрібна за умови поїздок до пунктів незламності або обігріву. Uklon пообіцяв інформувати водіїв у разі змін рішень обласних військових адміністрацій.

Джерело: UklonDriver

