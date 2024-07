Гравець подає до суду на FromSoftware, бо Elden Ring «занадто складна»

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

А потім він подасть до суду на своє дзеркало за те, що воно показує «git gud».

Гравець популярної відеогри Elden Ring подав позов проти компанії-розробника FromSoftware, звинувачуючи її в надмірній складності гри. Він стверджує, що в Elden Ring приховано додатковий контент, недоступний навіть для найвідданіших фанатів через «непрохідний бар’єр складності».

Користувач Twitter під ніком Airbagged оприлюднив скріншоти з форуму 4Chan, де детально виклав свої претензії. На його думку, пересічні гравці можуть ознайомитися лише з половиною вмісту ігор FromSoftware через їхню надмірну складність. Позивач переконаний, що в кожній грі студії приховано «цілком окрему гру».

Як приклад, гравець наводить ігри Sekiro та Bloodborne. Він вважає, що ці продукти рекламували інакше, ніж вони виглядають у фінальній версії. Позивач заявив, що 25 вересня відбудеться судове засідання за участю видавця гри, компанії Bandai Namco.

Спільнота геймерів сприйняла цю новину з іронією. Користувачі залишали жартівливі коментарі під постом. Наприклад, один із гравців під ніком KarlGerm написав, що якщо достатньо глибоко зайти в печеру Elden Ring, можна вийти в грі Sonic Adventure Battle 2.

Варто зазначити, що якщо позивач має на увазі вирізаний контент, то його претензії безпідставні. Розробка відеоігор — складний процес, під час якого частину створеного матеріалу часто не включають у фінальну версію. Якби в іграх FromSoftware справді був прихований додатковий вміст, ентузіасти-датамайнери, ймовірно, виявили б його ще кілька років тому.

FromSoftware відома створенням надскладних ігор, зокрема серії Dark Souls. Elden Ring, випущена у 2022 році, також славиться своєю непростою механікою. Нещодавно вийшло доповнення до гри під назвою Shadow of the Erdtree, яке виявилося ще складнішим за основну гру. Деяким гравцям навіть знадобився психолог, щоби пройти останнього боса. А стримерка Twitch подолала двох головних босів Elden Ring: Shadow of the Erdtree силою розуму — з контролером на основі ЕЕГ.

Джерело: Tech4gamers

