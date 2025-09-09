Новини Ігри 09.09.2025 comment views icon

В Oblivion тричі міняли бойову систему, щоб створити "величну гру" за Тоддом Говардом

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered / Bethesda & Virtuos

Ексбос відділу маркетингу Bethesda Піт Хайнс розповів, що творці The Elder Scrolls 4: Oblivion тричі переробляли бойову систему ще до виходу гри. І причиною стала філософія Тодда Говарда.

Хайнс пояснив, що підхід Говарда змушував команду не зациклюватися на внутрішніх уявленнях про “правильний” бій. Він казав їм дивитися на результати тестувань та відчуттів від нього.

“Великий Тодд Говард каже, що хороші ігри не створюються — у них грають. Тобто будь-яка ідея має значення лише тоді, коли хтось починає грати — саме це визначає, чи вона хороша”, — пояснює Гайнс філософію компанії.

Саме тому під час розробки Oblivion бойову систему змінювали тричі, а команда свідомо уникала подробиць бойової системи. Вони не були впевнені, чи поточна версія стане фінальною, тож зосередилися на тих елементах гри, які, на їхню думку, точно сподобаються гравцям.

Власне пізніше Bethesda уникала подробиць навіть про ремастер Oblivion, який не мав ані рекламної кампанії, ані передзамовлень. Попри значні проблеми з оптимізацією на будь-якому залізі, гра впевнено увірвалася в топ на старті. Зараз ситуація дещо гірша: після патча 1.2 в Steam рейтинг гри впав до 61% зі “змішаними” відгуками. Причина проста: погана продуктивність на ПК, фрізи, FPS” падає” та баги, що спричиняють краші навіть під час збереження.

Нещодавні відгуки The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered / Steam

Але загалом подібна практика імпровізації траплялася в інших проєктах Bethesda. Під час тестування Dishonored один з QA-фахівців випадково вселився в рибу, коли перевіряв шкоду від падіння. Розробники навіть не знали, що така можливість існує — вона була задумана лише для щурів і людей. Замість того щоб виправити баг, команда вирішила використати знахідку: дизайнери рівнів створили приховані маршрути для риб, щоб гравці могли проникати в будівлі через труби, плаваючи як слизький окунь.

“Це чудовий приклад того, як випадкова знахідка перетворюється на фішку гри”, — додає Гайнс.

Хоча деякі гравці можуть посперечатися зі словами екстопа Bethesda. Останнім часом найбільше критикували Starfield, особливо після виходу DLC Shattered Space. Гравці залишилися незадоволеними слабким сюжетом, технічними проблемами та обмеженою свободою дій. Так само незадоволення стосувалося Fallout 76, яка має суперечливу репутацію. Хоча нещодавнє оновлення з можливістю грати за ґулів викликало інтерес та більше контенту за серіалом Amazon, багато фанів вважають, що гра не дотягує до стандартів серії. Тож філософія Тодда Говарда має свої недопрацювання.

Джерело: DBLTAP

