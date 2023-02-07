В США відкрили передзамовлення Odyssey OLED G8 — перший ігровий OLED монітор Samsung коштує $1499

Samsung вперше представила Odyssey OLED G8 на виставці IFA 2022 у серпні, і це перший з ігрових моніторів компанії з дисплеєм QD-OLED на квантових точках. Монітор з діагоналлю 34 дюйми можна заздалегідь замовити за $1499 на сайті Samsung і у деяких роздрібних продавців.
Нова технологія дисплея покращує показники насиченості і яскравості кольору — в цьому можна переконатися на прикладі ігрового монітора Alienware з QD-OLED і схожими характеристиками. Дисплей Samsung має кривизну 1800R, роздільну здатність 3440×1440 пікселів та підтримує частоту оновлення 175 Гц. Монітор відповідає специфікації True Black 400, що забезпечує пікову яскравість до 400 ниток.
Втім, як виявили The Verge та ютуб-канал HDTVTest, монітор Alienware здатний досягати на практиці лише близько 280 ніт при відображенні повністю білого екрана — цілком можливо, що Odyssey OLED G8 може зіткнутися з аналогічною проблемою.
Інша цікава особливість Odyssey OLED G8 полягає в тому, що він дозволяє грати в ігри без підключеної консолі або ПК. Це пов’язано з тим, що монітор укомплектований Samsung Gaming Hub – порталом, що надає доступ до хмарних ігрових сервісів безпосередньо з монітора. Його можливості включають використання сервісів NVIDIA GeForce Now та Xbox Game Pass. Так само можна дивитися Netflix, YouTube та інші стрімінги.
Вбудована програма SmartThings дозволяє за допомогою монітора відстежувати підключені пристрої IoT та керувати ними, включаючи підтримку Mini DisplayPort, HDMI та USB-C. Odyssey OLED G8 оснащений системою Core Lighting Plus на задній панелі – вона освітлює стіну за пристроєм кольорами, що відповідають зображення на екрані.
Якщо 34 дюймів мало, Samsung готується незабаром випустити незабаром випустить OLED-оновлення свого 49-дюймового ігрового монітора Odyssey G9. Термін його появи – «пізніше цього року».
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