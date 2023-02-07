В США відкрили передзамовлення Odyssey OLED G8 — перший ігровий OLED монітор Samsung коштує $1499

Samsung вперше представила Odyssey OLED G8 на виставці IFA 2022 у серпні, і це перший з ігрових моніторів компанії з дисплеєм QD-OLED на квантових точках. Монітор з діагоналлю 34 дюйми можна заздалегідь замовити за $1499 на сайті Samsung і у деяких роздрібних продавців.

Нова технологія дисплея покращує показники насиченості і яскравості кольору — в цьому можна переконатися на прикладі ігрового монітора Alienware з QD-OLED і схожими характеристиками. Дисплей Samsung має кривизну 1800R, роздільну здатність 3440×1440 пікселів та підтримує частоту оновлення 175 Гц. Монітор відповідає специфікації True Black 400, що забезпечує пікову яскравість до 400 ниток.

Втім, як виявили The Verge та ютуб-канал HDTVTest, монітор Alienware здатний досягати на практиці лише близько 280 ніт при відображенні повністю білого екрана — цілком можливо, що Odyssey OLED G8 може зіткнутися з аналогічною проблемою.

Інша цікава особливість Odyssey OLED G8 полягає в тому, що він дозволяє грати в ігри без підключеної консолі або ПК. Це пов’язано з тим, що монітор укомплектований Samsung Gaming Hub – порталом, що надає доступ до хмарних ігрових сервісів безпосередньо з монітора. Його можливості включають використання сервісів NVIDIA GeForce Now та Xbox Game Pass. Так само можна дивитися Netflix, YouTube та інші стрімінги.

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Вбудована програма SmartThings дозволяє за допомогою монітора відстежувати підключені пристрої IoT та керувати ними, включаючи підтримку Mini DisplayPort, HDMI та USB-C. Odyssey OLED G8 оснащений системою Core Lighting Plus на задній панелі – вона освітлює стіну за пристроєм кольорами, що відповідають зображення на екрані.

Якщо 34 дюймів мало, Samsung готується незабаром випустити незабаром випустить OLED-оновлення свого 49-дюймового ігрового монітора Odyssey G9. Термін його появи – «пізніше цього року».