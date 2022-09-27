В Україні відкрили передзамовлення Apple Watch Ultra за 39 999₴ та Air Pods Pro (2-го покоління) за 12 699₴

Минулого тижня в Україні почалися офіційні продажі смартфонів iPhone 14 та смартгодинників Apple Watch Series 8, а зараз до них приєдналася решта новинок з нещодавньої презентації Apple — йдеться про захищені Apple Watch Ultra та Air Pods Pro (2-го покоління).

Наразі обидві новинки можна передзамовити в українських ритейлерів, які офіційно продають техніку Apple за наступними цінами:

Air Pods Pro (2-ге покоління) — 12 699₴;

Apple Watch Ultra — 39 999₴.

Apple Watch Ultra у титановому корпусі пропонуються у ремінцях з текстилю та еластомеру (для різних типів спорту) в кількох кольорах. Умови ті ж самі — повна передоплата або оплата рівними частинами за відповідними програмами від різних банків (термін — 4-5 місяців). Перші покупці отримають свої пристрої вже у п’ятницю, 30 вересня, коли почнуть відправляти замовлення. Та варто зауважити, що пропозиція вочевидь обмежена і, наприклад, на Rozetka багато позицій вже розпродані.

Для порівняння, у США (без врахування податків) Air Pods Pro (2-ге покоління) коштують $249, а Apple Watch Ultra — $799.

Курс Розробка на Python Опануйте популярну мову програмування, щоб заробляти від $1300 через рік РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Перші повноцінні огляди обох ґаджетів з’явилися на американських сайтах минулого тижня — більшість залишилася у захваті як від захищеного годинника Watch Ultra, призначеного насамперед для любителів екстриму і спортсменів, так і від оновлених TWS-навушників Air Pods Pro. Ми вже готуємо власні матеріали, щоб детальніше розповісти про новинки Apple тож не перемикайтеся та слідкуйте за оновленням матеріалів на сайті. Якщо раптом пропустили, то вчора у нас вийшов огляд топового флагмана iPhone 14 Pro Max.