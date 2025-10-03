Новини Ігри 03.10.2025 comment views icon

Вересень 2025 у Steam закріплює тренди: зростають Windows 11, NVIDIA та AMD, є беззаперечний лідер серед відеокарт

Андрій Русанов

Вересень 2025 у Steam закріплює тренди: зростають Windows 11, NVIDIA та AMD, є беззаперечний лідер серед відеокарт
Вересень не приніс в Steam сенсацій — все йде у межах попередніх тенденцій. Хіба що Valve e статистиці вигадала нову версію Windows.

Стара добра “конячка” Windows 10 поступово йде у минуле, тому геймери пришвидшили перехід на Windows 11. Найновіша ОС Microsoft сягнула позначки 63,04% з великим, як для Steam приростом (+2,65%). “Десятка” стрімко продовжує падіння і вже технічно має менш ніж третину користувачів (32,18%; -2,9%). Що таке Windows 2022 64 bit (0,09%) у статистиці, мабуть, не знає навіть сам превелебний Гейб.

Що там по Apple? Здається, є помітне зростання OSX (1,91%, +0,14%), але деякі оглядачі називають його “аномалією”. Так чи інакше, Mac прямують до 2% і все ще не наздогнали Linux (2.68%). Щоб зрозуміти їхній справжній напрям руху у Steam, варто поглянути на графік останніх місяців. Явно не варто чекати у найближчий перспективі масового Mac-геймінгу, про який почали говорити ще на виході першого процесора M.

Те, задля чого ми тут зібралися: відеокарти. Перше місце захопила NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуків, і, здається, це надовго. Відеокарта потужно пішла у відрив від конкурентів (4,84%, +0,22%) і навряд вже наступні за кількістю користувачів десктопні RTX 3060 (4,41%; -0,38%) та RTX 4060 (4.25%-0.60%) її наздоженуть — навпаки, цього місяця вони карколомно втратили. Майже 5% тягнуть на визнане лідерство, а не на випадковість. Недорогий ігровий лептоп, мабуть, дійсно є кращим входом в ПК-геймінг, з “печеньками” у вигляді DLSS та генерації кадрів від NVIDIA. RTX 4060 Laptop також має найбільше місячне зростання серед усіх.

Далі за показниками зростання очікувано йдуть найновіші RTX 50, якщо пропустити загадковий NVIDIA Graphics Device (0,86%; +0,19%). RTX 5070 Ti, яку іноді вважають найбільш вдалою за співвідношенням ціни та характеристик з нової лінійки, має частку 0,91%, зі зростанням +0,16%. Непогано рухається 5060 Ti (0,89%; +0,15%), мабуть, завдяки пристойному обсягу VRAM, далі розташувалися інші новинки. Монстра GeForce RTX 5090 має третина відсотка гравців (0,31%+0,05%). В цілому ж NVIDIA захопила 74,12% Steam, відеокартами AMD користуються 17,81% геймерів, і у переважній більшості йдеться про вбудовані GPU, зокрема, у портативних консолях.

Intel продовжує ганебне падіння на ринку центральних процесорів, частка “синіх” у користувачів Steam невпинно зменшується. Зараз це 58,61%, з втратою 1,15%. AMD наростила стільки ж, маючи вже 41,31%. Зайве тут щось коментувати — прокоментуємо, коли у користувачів почнуть з’являтися Panther Lake. Intel, не хворій.

