Відео демонстрації NVIDIA DLSS 4.5 Dynamic MFR з CES 2026, — Wccftech

DLSS 4.5 / NVIDIA

Технологія NVIDIA DLSS 4.5 та динамічна генерація багатьох кадрів, безсумнівно, стали найбільшим оголошенням у сфері ігор, зробленим на CES 2026. Ось що побачили відвідувачі виставки.

Видання Wccftech відвідало CES 2026 та ознайомилося з демонстраціями NVIDIA DLSS 4.5, доступними на стенді, серед яких і динамічна генерація. Зокрема, особливо вразило покращення освітлення, яке забезпечує модель Transformer другого покоління в грі Black Myth: Wukong. Представник NVIDIA пояснив цей ефект:

“Для цього є дуже технічна причина. Рушій виконує математичні обчислення у так званому фізичному просторі, що відповідає тому, як насправді працює фізика. Він не оперує гамою та подібним. Він оперує, по суті, математикою реального життя: ніби світло йде сюди, це світло має таку кількість ніт, а потім у певний момент конвеєра воно тонально розкладається та переноситься на ваш дисплей. Старіший K DLSS накопичує дані в кінці цього процесу, тобто після тонального розкладу. Він втрачає деякі з цих даних, наприклад, світлі ділянки. TAA також може мати цю проблему, але тут ми переміщуємо новий пресет ближче до рушія, щоб він “бачив” більше, ніж рушій намагається показати, враховуючи освітлення, тому він втрачає менше деталей світлих ділянок”.

Що ж до Dynamic MFR — технологія не буде доступна до весни, але демонструвалася на стенді NVIDIA на CES 2026. Окрім режиму 6X (п’ять додаткових кадрів, що відображаються окрім реального), оновлення також представить інтелектуальну систему, здатну орієнтуватися на максимальну частоту оновлення конкретного дисплея. У демонстрації показана робота технології на 240 Гц дисплея 1440p.

“Якби ви перейшли до сцени, де частота кадрів підвищилася до 300, ви б побачили, що множник знижується, оскільки ви генерували б кадри, які просто викидалися б, чи не так? Це розумніший спосіб його використання. Якщо ви підійдете до одного з вікон, сцена стане набагато світлішою. ​​Ви побачите, що частота кадрів зростає, а потім система почне знижувати множник, бо знатиме, що вам не потрібно генерувати стільки кадрів. Якщо ви перейдете, частота кадрів знизиться, бо це більш інтенсивна сцена, і вона знову почне підвищувати множник”, — коментує представник NVIDIA.

NVIDIA також обіцяє покращення кадру та кращу точність рендерингу інтерфейсів у грі. Але з цим також доведеться почекати.