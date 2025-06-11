Відеокарта GeeFarce RTX 5072 має вбудований ПК, який можна помістити у великий ПК

Десктопні відеокарти часто схожі на цеглину, а потужні ПК вміщуються у невеличкий корпус — то чому б не поєднати? CheeryTree та Gamers Nexus представляють GeeFarce RTX 5072.

Майстерня CheeryTree займається складанням ПК на замовлення. Серед її витворів — комп’ютерні корпуси у формі куба Борг з «Зоряного шляху» та у формі зменшеного Tesla Cybertruck. Вона надала Gamers Nexus ПК-відеокарту GeeFarce RTX 5072 для тестування. Такий комп’ютер не можна просто придбати — ймовірно, лише збірку на замовлення, фактично це концепт.

Головний секрет — це несправжня відеокарта. Від колишньої Gigabyte Aorus GeForce RTX 2070 Super лишилася тільки система охолодження. Під кулером знаходиться плата на основі міні-ПК ASUS NUC 13 Pro з Intel Core 13-го покоління. Також система має 64 ГБ оперативної пам’яті та 2 ТБ накопичувач даних.

Цей ПК можна розмістити всередині більшого настільного комп’ютера. Під час встановлення на місце відеокарти у слот PCIe, RTX 5027POS не отримує живлення та не взаємодіє з головною машиною. Натомість він має власний незалежний роз’єм із залишків восьмиконтактного. Головний редактор Gamers Nexus Стів Берк передав розмову команди з CherryTree у двох фразах: «Але чому?», — «Тому, що це весело!».

Джерело: VideoCardz