Відеокарти ATI Radeon: 25 років тому вийшов перший огляд

ATI Radeon з’явилися на весні 2000 року як наступники попередньої серії Rage. 25 років тому, 17 серпня, був опублікований перший огляд.

Відеокарта, відома усередині компанії як R100 або Radeon DDR, мала підтримку DirectX 7, апаратне прискорення перетворення та освітлення, а також підтримувала технологію HyperZ для підвищення ефективності пам’яті. Карти ATI Rage не мали апаратного прискорення геометрії та технологій ефективності Radeon. Як нагадує 3DCenter, ATI Radeon були представлені у квітні, але перші огляди були опубліковані лише у серпні, 25 років тому. Лише один з оглядів, HotHardware, досі онлайн.

Коли AMD придбала ATI у 2006 році за $5,4 млрд, бренд Radeon перекочував до нового власника і був залучений у неймінгу. Відтоді вийшли серії Radeon RX, потім моделі PRO для професійних завдань. Після R100 з’явилися серія R200, 8000, потім серія X, серія HD, R5/R7/R9 200 та 300, RX 400, RX 500, Vega, RX 5000, RX 6000, RX 7000 та RX 9000 тощо. Наступного року очікується чергова зміна неймінгу Radeon, якщо AMD просто не додасть ще один нуль і не зробить назву ще довшою.

Radeon R100 працювала на частоті ядра 183 МГц з пам’яттю DDR 183 МГц. Відеокарта споживала лише 23 Вт, і власники ПК ще довго не надто переймалися рахунками за електрику. Зараз карти AMD Radeon споживають щонайменше у 6 разів більше: найслабша з них, нещодавно представлена Radeon RX 9060, за неофіційними даними, споживає 132 Вт. Відеокарти AMD зараз не надто популярні, але ITC.ua пропонує актуальні огляди новинок лінійки.

