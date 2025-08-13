Новини Пристрої 13.08.2025 comment views icon

Нова відеокарта AMD Radeon RX 9060 перемагає RTX 5050 і майже наздоганяє 5060

Нову відеокарту AMD RX 9060 протестували у бенчмарках

Нова відеокарта AMD Radeon RX 9060 8 ГБ (без XT) стала п’ятою моделлю у сімействі RDNA 4. Вона з’явилася на полицях магазинів досить непомітно, без гучного дебюту. Як і RX 9070 GRE раніше, ця відеокарта орієнтована на OEM-сегмент — готові комп’ютери, які можна придбати і зібраному виді.

Проте це не зупинило південнокорейського YouTube-блогера Technosaurus від того, щоб розібрати новий настільний ПК, витягти карту та протестувати її в різних бенчмарках.

На папері RX 9060 має зайняти нішу між Nvidia RTX 5050 і власною AMD RX 9060 XT. В новій моделі використовується урізана версія GPU Navi 44 з 28 обчислювальними блоками, 1792 шейдерами та 28 ядрами трасування променів. Доповнює картину 8 ГБ пам’яті GDDR6 зі 128-бітною шиною. Частота трохи нижча за 3 ГГц, енергоспоживання під навантаженням становить близько 135 Вт, а протестована версія була компактним варіантом Sapphire Pulse. Зменшення кількості обчислювальних блоків порівняно з XT (32 CU) здається незначним.

Technosaurus протестував Radeon RX 9060 у дев’яти сучасних іграх з роздільною здатністю 1080p та максимальною якістю графіки. Результат виявився цікавим: RX 9060 поступилася RTX 5060 лише на 2% і відставала від RX 9060 XT на 6%. Це настільки мало, що розрізнити їх неозброєним оком без накладання результатів бенчмарків майже неможливо. А от від RTX 5050 відрив вже суттєвий. Остання забезпечує лише близько 80% частоти кадрів RX 9060. Цю різницю вже видно, і вона відчувається у грі.

Поведінка відеокарти цікава. Частота 3 ГГц не є піковим розгоном, а фактичним робочим режимом під час ігор, поки обмеження потужності трохи не знижує її. За словами блогера, розгін великих результатів не дасть, але ефективність пристрою й так висока. Стабільна продуктивності з топовими процесорами, такими як Ryzen 7 9800X3D, та більш скромними Ryzen 5 7500F, свідчить, що AMD знайшла оптимальне рішення для бюджетних збірок.

Синтетичні тести підтверджують загальну картину. У 3DMark Time Spy RX 9060 набрала 14132 балів, у Fire Strike — 35511. Це на 38% та 25% більше за результати RTX 5050, і лише трохи менше від показників RTX 5060. Ігри на кшталт Cyberpunk 2077, God of War (2018) та Warhammer 40,000: Space Marine 2 показували FPS настільки близькі до RTX 5060, що для більшості гравців додаткова плата не мала б сенсу — принаймні, якби карту можна було просто купити у магазині.

Є й обмеження: RX 9060 у 2025 році залишається моделлю з 8 ГБ пам’яті, тому запас міцності для наступної хвилі ігор не надто великий, особливо з увімкненим трасуванням променів. RX 9060 XT з 16 ГБ буде довше залишатися актуальною (як і більшість карт із 16 ГБ), особливо на 1080p, але коштує дорожче та споживає більше енергії. Якщо AMD колись виведе RX 9060 на глобальний роздрібний ринок, вона може стати лідером у співвідношенні ціни та продуктивності в цьому сегменті, а поки що це тихий “вбивця” лише для OEM-систем.

Джерело: tomshardware

