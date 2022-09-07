Влада Бразилії заборонили продаж iPhone без зарядного пристрою — Apple має намір подати апеляційну скаргу

Прибравши адаптер живлення з комплекту постачання iPhone 12 у 2020 році, Apple, як відомо, впала у немилість бразильського регулятора, а зараз конфлікт вийшов на новий виток — з призупиненням продажу смартфонів iPhone без зарядного пристрою у коробці на території країни. Про це повідомило Міністерство юстиції та громадської безпеки Бразилії.

На додачу до обмеження продажів iPhone без зарядок відомство також зобов’язало Apple сплатити штраф у розмірі 12 275 500 бразильських реалів (приблизно 2,3 мільйона доларів США) та скасувало сертифікацію iPhone 12 місцевим телеком-регулятором Anatel (аналог американського FCC та нашого Держспецзв’язку).

Показово, що Бразилія запровадила бан на продажі iPhone без зарядки за день до презентації Apple «Far Out», присвяченій насамперед анонсу iPhone 14 (нові моделі, ймовірно, також не матимуть зарядного блока у коробці). За даними бразильської газети Folha de S.Paulo, iPhone 12 поки все ще продається в Бразилії на сайті онлайн-магазину Apple.

Якщо пам’ятаєте, на початку 2021 року регулятор Бразилії оштрафував Apple на 2 мільйони доларів за продаж iPhone без зарядних блоків в коробках та аргументував це тим, що компанія «не вжила жодних заходів, щоб мінімізувати додаткові витрати для споживачів, і продовжує продавати мобільні телефони без зарядних пристроїв». В Apple, яка раніше пояснила вилучення зарядного адаптера з комплекту турботою про екологію (хоча є досить популярна думка, що Apple передусім дбала не про екологію, а про власну фінансову вигоду), досі публічно ніяк не реагували на претензії влади Бразилії. Проте це рішення виробник iPhone прокоментував майже відразу — в коментарі Reuters представник Apple підтвердив намір подати апеляційну скаргу. І, судячи з тексту заяви, Apple твердо впевнена, що виграє апеляцію.

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«Ми вже виграли кілька судів у Бразилії за цією справою, і ми впевнені, що наші клієнти знають про різні варіанти заряджання та підключення своїх пристроїв», з офіційної заяви Apple

Разом з зарядним адаптером Apple також прибрала зі стандартного комплекту iPhone провідні навушники. І це не вперше в Apple виникають проблеми з регуляторами різних країн через це рішення. Так, у Франції Apple продовжувала продавати iPhone 12 із навушниками в коробці, дотримуючись вимоги місцевого законодавства (захист від електромагнітних і радіохвиль, здатних негативно впливати на здоров’я при додаванні смартфона до голови). Проте вже на початку 2022 року Франція внесла зміни у законодавство та скасувала цю дивну вимогу, після чого Apple прибрала навушники з коробки.

Також можна пригадати, що раніше ЄС ухвалив законопроєкт, що регламентує обов’язкове використання роз’єму USB-C в майбутніх смартфонах, планшетах, фотоапаратах та іншій користувацькій електроніці, щоб зменшити кількість електронних відходів. Нові правила запрацюють восени 2024 року. І Бразилія, до речі, також розглядає USB-C як єдиний роз’єм для iPhone та усіх інших смартфонів. Якщо вірити відомому аналітику Мін-Чі Куо, то Apple вже у 2023 році відмовиться від пропрієтарного роз’єму Lightning в iPhone на користь USB-C.