VR-мод для Half-Life 2: Episode One вийде у першому кварталі 2023 року (трейлер)

Творці VR-адаптації Half-Life 2 анонсували продовження свого проєкту, яке тепер офіційно представлене як VR-версія Episode One.

Після того, як Half-Life: Alyx показала, наскільки цікавим і захопливим може бути справжній VR-досвід Half-Life, було лише питанням часу, коли хтось спробує зробити щось подібне для старої класичної гри Valve. Торішній випуск модифікації Half-Life 2 VR дійсно показав, що гра не тільки чудово тримається навіть після майже двох десятиліть технологічного прогресу, але й досі може захоплювати. Команда, відповідальна за мод, не зволікала і використану технологію тепер спрямувала на оновлення іншої класичної версії Valve для ігроладу VR.

SourceVR Mod Team — розробники, відповідальні за VR-версію Half-Life 2 — опублікували трейлер адаптації, в якому анонсовано, що VR-мод Episode One надійде у першому кварталі 2023 року.

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Більшість нововведень, представлених у моді, стосуються його ігрового процесу та механіки, натомість реалізація віртуальної реальності поставлена на передній план як суть випуску. Гравці можуть розраховувати на вдосконалене керування зброєю, низку важливих покращень якості VR-життя, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, а також низку інших оновлень.

Команда SourceVR Mod Team надихається головним чином Half-Life: Alyx від Valve, яка була визнана однією з найкращих VR-ігор усіх часів. Alyx — це повноцінна кампанія з дивовижним набором інтерактивних елементів, розкиданих на кожному рівні, і навіть той факт, що проєкти взагалі можна порівняти, більш ніж вражає. Цікаво, що модифікації Half-Life: Alyx дозволили грати у 2D, без стандартної вимоги VR.

Half-Life 2: Episode One — це перша частина продовження відеогри Half-Life 2 в жанрі шутера від першої особи, розроблена компанією Valve Corporation та випущена у 2006 році. Епізод складається з 5 розділів, розрахованих на 4-6 годин гри, а сюжет продовжує історію Half-Life та Half-Life 2, і починається з моменту, на якому завершилася попередня гра: гравець в ролі Гордона Фрімена разом з Алікс Венс повинен втекти з охопленого хаосом Сіті 17, поки Цитадель Альянсу не знищила разом з собою все місто. Гра доступна на мобільних пристроях, ПК, PS3 і Xbox 360.

Джерело: Gamerant