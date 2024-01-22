Новини Софт 22.01.2024 о 13:10 comment views icon

WhatsApp готує власну систему обміну файлами — аналог AirDrop з «фішкою» Monobank

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Юрій Орос

Автор новин

WhatsApp готує власну систему обміну файлами — аналог AirDrop з «фішкою» Monobank

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WhatsApp, схоже, працює над функцією, яка дасть змогу людям обмінюватися файлами на пристроях, які знаходяться поруч один з одним.

Як повідомляє WABetaInfo, бета-версія (2.24.2.20) WhatsApp для Android має функцію обміну файлами, яка працює на пристроях, що знаходяться поруч. Обидва фігуранти обміну повинні відкритий екран People Nearby (Люди поруч). Якщо в телефонній книзі користувачів немає номера телефону іншої людини поблизу, їхні пристрої не будуть видимими один для одного.

WhatsApp готує власну систему обміну файлами — аналог AirDrop з «фішкою» Monobank

Щоб створити запит на спільний доступ, один з двох людей, які хочуть поділитися файлами бездротовим способом, повинен відкрити екран People Nearby і потрясти своїм пристроєм, передає SamMobile. Це нагадує застосунок для обміну файлами для iPhone під назвою Bump, який був популярним у 2011 році, а також спосіб переведення коштів від Monobank. Судячи з усього, мова про підтримку файлів, розміром до 2 ГБ. Ця функція все ще тестується і може бути випущена для користувачів WhatsApp пізніше цього року.

Схоже на те, цей метод обміну файлами може бути корисним лише при обміні файлами між пристроями Android та iPhone. В іншому випадку, нативні методи обміну файлами на Android (Quick Share) і iOS (AirDrop) є простішими й швидшими у використанні.

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