X / Twitter дозволить заблокованим користувачам бачити ваші дописи — Маск змінює політику приватності

Платформа X (колишній Twitter) змінює функцію блокування користувачів й дозволяє заблокованим особам переглядати публічні дописи, але без можливості взаємодії. Про це повідомив Ілон Маск у своєму акаунті.

High time this happened.

The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post.

— Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024