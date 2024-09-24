X / Twitter дозволить заблокованим користувачам бачити ваші дописи — Маск змінює політику приватності

Платформа X (колишній Twitter) змінює функцію блокування користувачів й дозволяє заблокованим особам переглядати публічні дописи, але без можливості взаємодії. Про це повідомив Ілон Маск у своєму акаунті.

High time this happened. The block function will block that account from engaging with, but not block seeing, public post. — Elon Musk (@elonmusk) September 23, 2024

Наразі, коли заблокований користувач намагається переглянути профіль того, хто його заблокував, він бачить повідомлення «Вас заблоковано». Це не дозволяє бачити дописи, відповіді, медіафайли та списки підписників.

Представник X пояснив виданню The Verge, що ця зміна впроваджується, оскільки користувачі вже можуть переглядати дописи тих, хто їх заблокував, використовуючи інший обліковий запис або вийшовши із системи.

Маск неодноразово висловлював свою неприязнь до кнопки блокування. Минулого року він заявив, що ця функція «не має сенсу» та її потрібно замінити на «сильнішу форму приглушення». Він навіть погрожував повністю скасувати можливість блокування користувачів, за винятком особистих повідомлень.

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Попри те, що кнопка блокування Х і надалі не дозволить комусь взаємодіяти з дописами користувача (ставити вподобайки, коментувати), він усе одно зможе їх бачити. Це може спростити зловмисникам процес переслідування жертв онлайн.

Джерело: The Verge