«Я майже гросмейстер»: Марк Цукерберг награв тисячу годин в Civilization і планує стріми на Twitch

Схоже, Марку Цукербергу не дає спокою слава Ілона Маска, який зібрав на стрімі гри в Diablo 4 мільйони переглядів (хоча й там все пройшло не так гладко).

У новому інтерв’ю (через Dexerto) гендиректор Meta зізнався, що мріє одного дня запустити власний канал на Twitch з ігровими стрімами — й зокрема улюбленої Civilization, в яку він награв більше тисячі годин

«Днями дружина глянула на мій обліковий запис Steam і сказала: «Що?! Ти грав у це більше тисячі годин?», — сказав Цукерберг.

Марк додає, що близький до статусу гросмейстера у Civilization, і сумнівається, що хтось у світі його переможе. Одного дня він планує запустити трансляцію на Twitch, щоб довести це.

«Думаю, що в якийсь момент я повинен зробити трансляцію на Twitch, де граю з кимось. Я майже переконаний, що близький до статусу гросмейстера, і був би здивований, якби хтось у світі мене переміг».

Цукерберг грав у Civilization ще з середньої школи, і розповідав, що вона надихнула його стати інженером. Він також грав у стратегію в той самий час, коли отримав електронного листа від Гарварду.

«Скільки з вас точно пам’ятають, де були й що робили, коли отримали електронний лист із повідомленням про вступ до Гарварду? Я грав у відеогру Civilization», — сказав він.

Civilization була розроблена в 1991 році Сідом Маєром і Брюсом Шеллі та згодом розширилась у цілу серію. В іграх гравець виступає в ролі лідера певної цивілізації (нації), що веде її від кам’яної доби до космічної ери: засновує та розбудовує міста, розвиває науки та технології, культуру і релігії, дипломатичні відносини тощо.

Наразі вийшло шість частин гри, тоді як сьома має дебютувати 11 лютого 2025 року — можливо саме реліз підштовхне Цукерберга до стрімерства.