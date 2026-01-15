Як зробити манікюр бездротовою зарядкою Apple Watch, або нова хвиля популярності магнітного лаку

Фото: Reddit, peninkling

Ось для чого потрібні пристрої бездротового заряджання Apple Watch. Принаймні, результат непоганий.

У такому питанні варто спиратися на думку жінки. Тому найкраще процитувати вступ Ембер Нілі з Apple Insider:

“Якщо ви стежите за тенденціями лаків для нігтів (а я припускаю, що багато хто з вас цього не робить) магнітний лак для нігтів зараз переживає великий успіх. Це цікаво, адже магнітний лак — це не щось нове. Я пам’ятаю, як бачила його на полицях магазинів манікюру, коли мені було трохи за 20, а потім він потрапив і до аптечних брендів”.

Отже, нова-стара тенденція отримала технологічний поштовх завдяки гаджету для заряджання розумного годинника Apple. Майже будь-який предмет, що має власне магнітне поле, можна використати для магнітного манікюру, і тепер цей великий список включає зарядку Apple Watch завдяки соціальним мережам.

Користувачка Reddit peninkling поділилася фото та відео свого нового манікюру, який, як він з гордістю стверджує, зробленого за допомогою зарядного пристрою. Достатньо просто притиснути палець до зарядного пристрою, нанести шар магнітного лаку та зачекати приблизно хвилину, щоб ефект закріпився. Хоча дівчина не винайшла цей спосіб, але результат здається приголомшливим навіть чоловіку (чи не це є метою?). Результатом став дивовижний мерехтливий градієнт від синього до чорного.

Метод здаєтьсяч нешкідливим для здоров’я, на відміну від деяких інших. Магнітний лак для нігтів містить феромагнітні металеві частинки. Якщо тримати магніт над або під вологим шаром лаку, можна створювати приголомшливі ефекти. Після висихання створена композиція застигає. Є кілька типових узорів, котрі застосовують модниці: котяче око, створене за допомогою стрижневого магніту, оксамитові ефекти застосування U-подібних магнітів, або форми, як серця та листи конюшини, котрі роблять з використанням намагнічених дротів. Коментаторки також радять спробувати інші пристрої з підтримкою MagSafe.