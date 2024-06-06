YouTube змінює правила щодо відео зі зброєю. Вони будуть обмежені за віком, а деякі — повністю заборонені. Контент із зображенням саморобної та автоматичної вогнепальної зброї буде заборонений для глядачів молодше 18 років, а навчальні відео щодо зняття запобіжних пристроїв будуть заборонені незалежно від віку. Нова політика набуде чинності 18 червня.

«Починаючи з 18 червня 2024 року, певний контент, який показує, як знімати захисні пристрої, буде заборонено. Вміст, який демонструє використання саморобної вогнепальної зброї, автоматичної вогнепальної зброї та певних аксесуарів до вогнепальної зброї, матиме вікове обмеження», — йдеться в застереженні на сторінці політики YouTube.

Заборона стосуватиметься реального використання вогнепальної зброї та не стосуватиметься відеоігор, кадрів з фільмів чи іншого художнього контенту. Платформа також може робити винятки для вмісту, який є суспільним інтересом, як-от військові чи поліційні кадри, новини чи відео про війну.

У коментарі для Engadget речник YouTube Хав’єр Ернандес зазначає: «Ці оновлення нашої політики щодо вогнепальної зброї є частиною наших постійних зусиль підтримувати політику, яка відображає поточний стан вмісту на YouTube. Наприклад, останніми роками 3D-друк став більш доступним, тому ми розширюємо обмеження на вміст, пов’язаний із саморобною вогнепальною зброєю. Ми регулярно переглядаємо наші вказівки та консультуємося із зовнішніми експертами, щоб переконатися, що підводимо межу в правильному місці».

Зміна відбулася через рік після того, як Tech Transparency Project (TTP), некомерційна наглядова група, звинуватила YouTube у рекомендаціях контенту, пов’язаного зі зброєю, для кількох облікових записів, які організація створила від імені дітей. Акаунти переглядали відео про комп’ютерні ігри зі стріляниною та відстежували, які відео після цього порекомендує їм YouTube.

Сервіс нібито рекомендував контент про зброю та стрілянину. Серед рекомендацій були відео молодої дівчини, котра стріляє з пістолета, навчальні посібники з перетворення пістолетів на повністю автоматичну зброю. Частина вмісту була монетизована за допомогою реклами.