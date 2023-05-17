YouTube пропонує малолітнім геймерам ролики про реальну зброю – дослідження

Згідно з дослідженням некомерційної групи Tech Transparency Project (TTP), алгоритм YouTube пропонує дітям, які захоплюються іграми, ролики з реальною зброєю.

Курс ПРОДЮСУВАННЯ АРТПРОЄКТІВ Оволодійте навичками створення професійних артпроєктів та реалізуйте свої найсміливіші творчі задуми! Дізнатися про програму

Дослідники створили чотири нові облікові записи на YouTube, видаючи себе за двох 9-річних та двох 14-річних хлопчиків. Всі облікові записи переглядали плейлисти з контентом про популярні відеоігри, такі як Roblox, Lego Star Wars, Halo та Grand Theft Auto та відстежували рекомендації протягом 30 днів.

«Дослідження показало, що YouTube рекомендував контент про стрілянину та зброю всім обліковим записам, але набагато більше – користувачам, які переглядали відео з рекомендацій. Ці відео включали сцени масових розстрілів, демонстрації того, яку шкоду людському тілу може завдати вогнепальна зброя та практичні посібники з перетворення пістолета на автоматичну зброю».

При цьому деякі рекомендовані відео порушують власні правила YouTube. Деякі з цих відео було монетизовано за допомогою реклами.

Представник YouTube у відповідь порекомендував використовувати програму YouTube Kids та вбудовані у неї засоби нагляду – вони «створюють безпечніший досвід для дітей та підлітків».

«Ми вітаємо дослідження наших рекомендацій та вивчаємо нові способи залучення академічних дослідників для вивчення наших систем. Але, аналізуючи методологію цього звіту, нам важко зробити однозначні висновки. Наприклад, дослідження не дає контексту того, скільки всього відео було рекомендовано для тестових облікових записів, а також уявлення про те, як були налаштовані тестові облікові записи, у тому числі чи застосовувалися інструменти контрольованого досвіду YouTube».

Це не перша спроба TTP вплинути на контент YouTube. Компанія витратила роки на боротьбу з «граничним» контентом: відео, які не порушують правила сервісу безпосередньо, але небажані для рекомендацій.

Курс PR-менеджмент для тих, хто вже все вміє Директорка з корпоративних комунікацій Kyivstar поділиться досвідом і секретами успіху Хочу на курс

Джерело: Engadget