Новини Софт 17.03.2023 о 18:02

YouTube розблокував Трампа — якраз до передвиборчої кампанії. Раніше обмеження з акаунтів експрезидента США зняли Meta та Twitter

Катерина Даньшина

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YouTube розблокував Трампа — якраз до передвиборчої кампанії. Раніше обмеження з акаунтів експрезидента США зняли Meta та Twitter

Відсьогодні YouTube знімає обмеження з акаунта експрезидента США Дональда Трампа, запроваджені після штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Тобто акаунти Трампа розблоковані на всіх трьох основних платформах — якраз напередодні його кампанії на виборах 2024 року. Раніше його облікові записи відновили Meta та Twitter.

У 2021 році тодішній генеральний директор YouTube Сьюзен Войчицькі заявила, що обмеження Трампа буде скасовано, коли «ризик насильства в реальному світі зменшиться». Обліковий запис не видалили, але заборонили завантажувати нові відео.

«Ми ретельно оцінили нинішній ризик насильства в реальному світі, зважуючи це з важливістю збереження можливості для виборців у рівній мірі почути думку головних національних кандидатів напередодні виборів. Цей канал і надалі підпадає під дію нашої політики, як і будь-який інший акаунт на YouTube», — каже віцепрезидент YouTube з громадської політики Леслі Міллер.

YouTube заявив, що його групи довіри та безпеки проаналізували такі фактори, як «попередження державних органів безпеки» та «насильницьку риторику на різних платформах», щоб визначити, коли знизився цей ризик. 

На момент виходу статті обліковий запис Трампа на YouTube має понад 2,6 мільйона підписників.

Джерело: CNBC


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