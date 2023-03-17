YouTube розблокував Трампа — якраз до передвиборчої кампанії. Раніше обмеження з акаунтів експрезидента США зняли Meta та Twitter

Відсьогодні YouTube знімає обмеження з акаунта експрезидента США Дональда Трампа, запроваджені після штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Тобто акаунти Трампа розблоковані на всіх трьох основних платформах — якраз напередодні його кампанії на виборах 2024 року. Раніше його облікові записи відновили Meta та Twitter.

Після смертоносного штурму Капітолія, Meta була однією з перших платформ, яка забанила Дональда Трампа. Марк Цукерберг заявив, що експрезидента відсторонили « за провокування насильства та похвалу дій бунтівників » . Відновили облікові записи у Facebook та Instagram на початку 2023 року.

за провокування насильства та похвалу дій бунтівників . Відновили облікові записи у Facebook та Instagram на початку 2023 року. Обліковий запис Трампа в Twitter було відновлено в листопаді минулого року. Після купівлі компанії Ілон Маск провів у Twitter опитування, чи варто дозволити колишньому президенту повернутися на сайт. Трамп ще офіційно не повернувся до Twitter та продовжує користуватися своєю власною платформою Truth Social як основним засобом спілкування.

У 2021 році тодішній генеральний директор YouTube Сьюзен Войчицькі заявила, що обмеження Трампа буде скасовано, коли «ризик насильства в реальному світі зменшиться». Обліковий запис не видалили, але заборонили завантажувати нові відео.

«Ми ретельно оцінили нинішній ризик насильства в реальному світі, зважуючи це з важливістю збереження можливості для виборців у рівній мірі почути думку головних національних кандидатів напередодні виборів. Цей канал і надалі підпадає під дію нашої політики, як і будь-який інший акаунт на YouTube», — каже віцепрезидент YouTube з громадської політики Леслі Міллер.

YouTube заявив, що його групи довіри та безпеки проаналізували такі фактори, як «попередження державних органів безпеки» та «насильницьку риторику на різних платформах», щоб визначити, коли знизився цей ризик.

На момент виходу статті обліковий запис Трампа на YouTube має понад 2,6 мільйона підписників.

Джерело: CNBC