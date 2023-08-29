Новини IT-бізнес 29.08.2023 о 22:30

YouTube зніме попередження з каналу після проходження порушником навчального курсу

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/08/photo_2022-08-08_12-53-42-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

YouTube зніме попередження з каналу після проходження порушником навчального курсу

YouTube оприлюднив зміни в правилах спільноти, відповідно до яких творці контенту, які свідомо чи ні порушили будь-яке з цих правил, отримають шанс виправити помилку та зняти попередження зі свого каналу.

У відео на каналі YouTube Creators, а також в офіційному блозі з’явилася докладна інструкція про те, чого очікувати та що робити авторам у разі отримання попередження про порушення. Тепер в них є нова можливість зняти його – проходження навчального курсу.

Після того, як порушник успішно завершить курс, YouTube видалить попередження з каналу, якщо він не порушуватиме ту саму політику протягом наступних 90 днів. Однак, якщо автор не виконає вимоги, спірне відео буде видалено, а канал отримає страйк. Якщо автор знову порушить правило, але після 90 днів, відео буде видалено, а автору буде видано ще одне попередження. Однак при цьому буде надано ще один шанс пройти курс та знову видалити попередження.

Це досить радикальна зміна у відношенні YouTube до порушників. Раніше сервіс негайно видаляв спірне відео та давав довічне попередження каналу. Тепер це зміниться, але другий шанс потребуватиме співпраці з боку автора.

YouTube

Раніше попередження про порушення правил були більш загальними та стосувалися всього каналу, тоді як зараз вони стосуються конкретного обмеження, яке було порушене. Зміна дозволить більшій кількості контенту залишатися на YouTube через уникнення накопичення 3 страйків, які призводять до припинення роботи каналу.

YouTube знижує вимоги до монетизації контенту

Блоги
Майже ноунейм - блютуз навушники RoHs A6S
YouTube зніме попередження з каналу після проходження порушником навчального курсу
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

блогер

Джерело: Phone Arena

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
Що таке jRPG (японські рольові ігри) з елементами симуляції життя
https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/6455204da32a5cca9fd194eb51039ac9?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Santolege Santolege

Безробітний

Блоги
Чому вибір мишки чистий маркетинг і нічого більше
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Блоги
Чому укр/рос-мовнiсть — фігня!
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/08/Bezymyannyj-150x150.png

Ydri

блогер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати