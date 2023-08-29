YouTube зніме попередження з каналу після проходження порушником навчального курсу

YouTube оприлюднив зміни в правилах спільноти, відповідно до яких творці контенту, які свідомо чи ні порушили будь-яке з цих правил, отримають шанс виправити помилку та зняти попередження зі свого каналу.

У відео на каналі YouTube Creators, а також в офіційному блозі з’явилася докладна інструкція про те, чого очікувати та що робити авторам у разі отримання попередження про порушення. Тепер в них є нова можливість зняти його – проходження навчального курсу.

Після того, як порушник успішно завершить курс, YouTube видалить попередження з каналу, якщо він не порушуватиме ту саму політику протягом наступних 90 днів. Однак, якщо автор не виконає вимоги, спірне відео буде видалено, а канал отримає страйк. Якщо автор знову порушить правило, але після 90 днів, відео буде видалено, а автору буде видано ще одне попередження. Однак при цьому буде надано ще один шанс пройти курс та знову видалити попередження.

Це досить радикальна зміна у відношенні YouTube до порушників. Раніше сервіс негайно видаляв спірне відео та давав довічне попередження каналу. Тепер це зміниться, але другий шанс потребуватиме співпраці з боку автора.

Раніше попередження про порушення правил були більш загальними та стосувалися всього каналу, тоді як зараз вони стосуються конкретного обмеження, яке було порушене. Зміна дозволить більшій кількості контенту залишатися на YouTube через уникнення накопичення 3 страйків, які призводять до припинення роботи каналу.

Джерело: Phone Arena