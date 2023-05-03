Закарпатські митники знайшли 160 смартфонів iPhone на понад 1 млн грн, які закарпатка спробувала таємно ввезти у багажнику «на прохання незнайомця»

Закарпатські митники продовжують вилучати незаконно ввезені партії техніки Apple — черговий такий інцидент стався на митному посту «Малий Березний», що знаходиться на українсько-словацькому кордоні, повідомляє Державна митна служба України в Facebook.

Через митний пост намагалися ввезти 160 телефонів Apple в обхід декларування та оподаткування. Їх везла 30-річна закарпатка на мікроавтобусі «Мерседес-Бенц» з Чехії на прохання незнайомця, повідомляє пресслужба ДМСУ.

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Під час проходження митного контролю обрала «зелений коридор», декларуючи своїм вибором дотримання митного законодавства та відсутність товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню. Тобто, такі речі ввозяться на митну територію для особистого користування, їхня загальна вартість не повинна перевищувати 500 євро, а вага — до 50 кг.

Втім, під час перевірки багажного відсіку транспортного засобу митники виявили кілька коробок, в яких знаходилися мобільні телефони Apple різних моделей. За попередньою оцінкою загальна вартість незадекларованих телефонів — понад мільйон гривень. Остаточну вартість предметів правопорушення визначить спеціаліст-експерт за результатами експертизи.

Наразі щодо громадянки України складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 статті 471 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 30% вартості цих товарів. Незадекларовані гаджети та аксесуари вилучено до прийняття митницею рішення по справі.