Запуск Diablo IV став найуспішнішим в історії Blizzard – понад 93 млн ігрових годин за добу після старту та 4 дні доступу за передзамовленням

На думку Blizzard, старт Diablo IV став найкращим запуском гри в історії компанії – всього за добу після офіційного запуску та за чотири дні доступу за передзамовленням. Гравці, які оформили попереднє замовлення, вже провели в Diablo IV 93 млн годин (загалом 10 000 років). І це без урахування багатьох мільйонів годин бета-тесту.

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При цьому Blizzard не оприлюднить детальної статистики – невідомо, скільки людей зіграли, який час у середньому вони проводили у грі та скільки копій продано. У своєму пресрелізі компанія висловила загальне захоплення, хоча вже зрозуміло, що гра працює та продається досить добре. Цьому сприяють яскраві відгуки та відмінні оцінки критиків.

Робота серверів гри також майже не викликає нарікань. Користувачі практично не мають проблем з входом, проте в деяких випадках є затримка: ймовірно, після численних спроб входу деякі не можуть увійти в гру близько 10 хвилин.

«Цей момент команда Diablo IV готувала роками, – каже генеральний менеджер Diablo Род Фергюссон. — Ми дуже пишаємося тим, що можемо запропонувати гравцям найбагатшу історію, яку колись розповіли в іграх Diablo».

Розробник пообіцяв щоквартальні випуски контенту, включаючи свіжі сюжетні лінії та косметику. Цього тижня компанія підтвердила це зобов’язання, оголосивши про те, що два доповнення вже перебувають у розробці та незабаром з’являться.

Серед нечисленних претензій до гри – відсутність деяких звичних класів на старті, монетизація (яка, втім, обмежена лише «косметикою» і не впливає на геймплей) та відсутність паузи, звичної у соло-іграх. Користувачі відзначають цікаву історію, захопливі бої, нове спорядження, що має ефектний вигляд.

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Джерело: TechSpot