Бета-тест Diablo IV: рекордні 61,5 млн годин гри, сотні тисяч вбивств босів та величезна карта

Відкритий бета-тест Diablo IV встановив новий рекорд для франшизи — за два вікенди геймери награли 61,5 мільйона годин. Це еквівалентно більш ніж 7000 років ігрового часу.

Більше 2,6 млн гравців досягли 20-го рівня, що займає від 2 до 4 годин гри. В рамках бета-тесту гравці могли досягти лише 25-го рівня. З п’яти класів Diablo IV найчастіше обирали Sorceress.

With 62M hours played, thank you for making #DiabloIV the largest Beta in Diablo franchise history. This is just the beginning. Hell welcomes all on 6.6.23. Pre-purchase and get up to 4 days Early Access: https://t.co/73mjYSfJBO pic.twitter.com/woW7cRR7xs — Diablo (@Diablo) March 30, 2023

Багато гравців воювали з легендарним босом Diablo, М’ясником, та Світовим босом Ашавою. Ці випробування пройшли 570 тис. та близько 100 тис. гравців, відповідно. Водночас 1,7 млн та 10 млн гравців загинули від рук цих ворогів. Фактично, один гравець мало не переміг Ашаву наодинці.

Бета-тест Diablo IV також вплинув на Twitch. У період з 16 по 28 березня 2023 року глядачі переглянули майже 29 млн годин трансляцій, пов’язаних із Diablo IV. 17 березня 2023 року аудиторія досягла піку близько 950 тис. глядачів. Гру транслювали близько 84 тис. унікальних каналів. При цьому в перші вихідні глядачі подивилися відео з Diablo IV приблизно вдвічі більше годин, ніж у другі.

В рамках бета-тесту гравці мали доступ тільки до одного регіону, відомого як Розколоті піки. Багатьом він видався великим, насиченим різними біомами, усіяним кількома підземеллями, підвалами, світовими подіями та великим світовим босом. Але фактично користувачі змогли випробувати лише невелику частину загальної карти, яка представлена нижче.

Загальна карта включає такі регіони, як Сухі степи та Імперію Кеджистан на західній стороні, зимові Розколоті піки та болотисті джунглі Хавезара на південному сході. На півночі знаходиться Скосглен. Ця область є більшою частиною східного континенту Санктуарія. Враховуючи масштаби карти, Diablo IV має великий запас території для розширень і доповнень.

Вихід Diablo IV запланований на 6 червня 2023 на платформах PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One і ПК.

Джерело: venturebeat, windowscentral