Бета-тест Diablo IV: рекордні 61,5 млн годин гри, сотні тисяч вбивств босів та величезна карта

Відкритий бета-тест Diablo IV встановив новий рекорд для франшизи — за два вікенди геймери награли 61,5 мільйона годин. Це еквівалентно більш ніж 7000 років ігрового часу.

Більше 2,6 млн гравців досягли 20-го рівня, що займає від 2 до 4 годин гри. В рамках бета-тесту гравці могли досягти лише 25-го рівня. З п’яти класів Diablo IV найчастіше обирали Sorceress.

With 62M hours played, thank you for making #DiabloIV the largest Beta in Diablo franchise history.

This is just the beginning. Hell welcomes all on 6.6.23.

