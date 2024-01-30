Новини Софт 30.01.2024 о 11:01 comment views icon

Застосунок Zoom для Apple Vision Pro дасть змогу співрозмовникам бачити вираз обличчя через аватар

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Юрій Орос

Автор новин

Застосунок Zoom для Apple Vision Pro дасть змогу співрозмовникам бачити вираз обличчя через аватар

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Apple Vision Pro на початку не матиме деяких важливих нативних застосунків, включаючи Netflix, Spotify та YouTube. Проте користувачі гарнітури змішаної реальності матимуть доступ до застосунку Zoom, який підтримуватиме функцію Persona у Vision Pro.

Користувачі Vision Pro зможуть створювати цифрові версії себе. Інші користувачі Zoom бачитимуть вираз обличчя користувача і рухи рук через аватар, передає Engadget.

Згідно зі словами Zoom, просторовий досвід застосунку можна «масштабувати до ідеального розміру», тому не має здаватися, що чиїсь аватар знаходиться занадто далеко. Хоча користувачі Vision Pro будуть демонструватися, як Persona (якщо вони цього захочуть), ті, хто приєднається до розмови з інших пристроїв, будуть представлені у вигляді екрану, що плаває.

Zoom стане одним з перших великих сторонніх застосунків, що використовує цю технологію. Apple заявила, що Microsoft Teams і Cisco Webex також приєднаються. Компанія стверджує, що налаштування Persona у Vision Pro займе лише кілька хвилин.

Цієї весни в застосунку Zoom з’явиться ще більше функцій. З’явиться змога ділитися файлами 3D-об’єктів і переглядати їх у віртуальному просторі через Vision Pro. Також з’явиться командний чат (Team Chat) й інструмент під назвою real-world pinning. Zoom каже, що можна буде використовувати його для закріплення п’яти учасників зустрічі в будь-якому місці віртуального простору і мати змогу видалити їхнє тло. Компанія припускає, що це допоможе користувачам Vision Pro «відчувати себе більш пов’язаними з людьми на зустрічі».

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