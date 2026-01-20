Понад 50% геймерів PS5 закинули ремастер Oblivion після 15 годин гри

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Ремастер The Elder Scrolls 4: Oblivion миттєво стартував на PS5, але утримати гравців вдалося значно гірше. За даними аналітиків, половина користувачів не затрималася навіть на два десятки годин.

За даними аналітичної компанії Alinea Analytics, понад 50% юзерів на PS5 провели в грі менше ніж 15 годин, після чого просто перестали грати. На старті інтерес до ремастеру був великий, однак більшість гравців обмежилася лише коротким поверненням у знайомий світ.

З комерційного боку реліз виправдав витрачені ресурси. Ремастер Oblivion продався накладом 1,1 млн копій на PS5, що зробило його третім найуспішнішим релізом Xbox на консолі Sony у 2025 році — після Call of Duty: Black Ops 7 та Forza Horizon 5. Цифри підтвердив аналітик Ріс Елліот, який раніше точно прогнозував продажі Arc Raiders та Battlefield 6.

“Схоже, що для більшості цього вистачило, аби відчути ностальгію, але не для повноцінного проходження”, — зазначив Елліот.

Окремо аналітик не пояснює причини такого результату, але фактори очевидні. У ремастері повністю відсутня підтримка модів, тоді як у Skyrim, Fallout 4 і навіть Starfield вона є навіть на консолях. Для серії The Elder Scrolls це критично важливо, адже за стільки років з моменту релізу саме моди утримували інтерес до оригінальної гри.

Зате сам ремастер не можна назвати провалом. На релізі стало зрозуміло, що Bethesda може цілком вдало продати ще одну версією “золотої класики”. Ба більше, за словами Ріса Елліота, порт Starfield на PS5 має шанси “вистрелити” краще, ніж Oblivion Remastered. Гру очікують разом із великим оновленням 2.0, а її відносна “свіжість” може зіграти на руку продажам.

Крім того, в мережі вже давно поширюються чутки про нові ремастери. Раніше натякали на Fallout 3 Remastered, а також повідомлялося, що Fallout: New Vegas Remastered отримав “зелене світло”. Паралельно з офіційними релізами фанати готують і власні проєкти. Вже у 2026 році має вийти Skyblivion — повноцінний фанатський рімейк Oblivion на рушії Skyrim, який створюється вже багато років. А інший проєкт Skywind поступово рухається таким самим шляхом.

Джерело: FRVR