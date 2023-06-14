«Життя на стільцях та розваги 24/7‎» – Джек Дорсі вважає, що гарнітура Apple перетворить людей на персонажів мультфільму «ВОЛЛ-І»

Співзасновник та колишній генеральний директор Twitter, а нині керівник платіжного сервісу Square, поділився думками щодо недавно анонсованої гарнітури змішаної реальності Apple Vision Pro.

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Джек Дорсі каже, що подібна технологія може зробити майбутнє людей, схожим на те, що показано у фільмі Pixar 2008-го року «ВОЛЛ-І» – де люди зайняті лише розумовою працею і розвагами та навіть не можуть самостійно рухатися через надмірну вагу.

«Це майбутнє, до якого ми рухаємося — з людьми на летючих кріслах, харчуванням через соломинки та розвагами 24/7», — сказав Дорсі цього тижня в інтерв’ю ведучим «Breaking Points».

Дорсі каже, що передові гарнітури, подібні до Apple, мають ігровий потенціал, але його дуже турбує ймовірно ізолюючий ефект технології занурення. Екскерівник Twitter порівняв останні розробки доповненої та віртуальної реальності з кількома роботами з наукової фантастики, зокрема романами Ніла Стівенсона «Снігопад» та Ернеста Клайна «Першому гравцеві приготуватися».

«Якщо ви хочете зрозуміти майбутнє будь-якої технології, просто читайте наукову фантастику. Це насправді дорожня карта», — сказав Дорсі.

У «‎Снігопаді» головний герой стрибає між антиутопічною реальністю та віртуальним «метавсесвітом», а сюжет «‎Першому гравцеві приготуватися» зосереджується на персонажі, який проходить всесвітню віртуальну гру.

Раніше генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив, що гарнітура Apple — «‎сумна, дорога та не має жодних магічних рішень».