Зламав Apple та уряд США: відео тюремної камери одного з найвідоміших хакерів

Помешкання зламника Apple Кая Логана Веста, відомого як IntelBroker, нагадує радше кімнату у студентському гуртожитку. Неможливо кудись піти за власною волею, проте годують.

Відео на X демонструє камеру Веста, котрий чекає екстрадиції у французькій в’язниці. Як зазначає Cybernews, яка більше схожа на однокімнатну квартиру, ніж на в’язницю. Умови в американських в’язницях бувають набагато суворішими, тож громадянин Великої Британії навряд радіє можливій видачі. Камера невелика, але достатньо мебльована: має стіл та полиці, холодильник, кухонне приладдя та відносно велике вікно, хоча й з решіткою.

Якщо відеозапис був зроблений самим Вестом, це викликає питання про те, чи має він під вартою доступ до мобільного телефону та інтернету. Автору, як студенту 1990-х, це нагадує звичайну кімнату гуртожитку, але західні користувачі теж мають схожі почуття. “Чорт, у нього є холодильник. Вона краща, ніж у більшості гуртожитків коледжу”, — прокоментував користувач X Даг Стюарт. Інший коментатор іронізує: “Отже, це фактично те саме, що й хакерське лігво, в якому він жив роками”.

Кая Логана Веста заарештували у Франції в лютому 2025 року. За даними Міністерства юстиції США, його звинувачують у заподіянні потерпілим збитків на суму $25 млн. З 2021 року хакер діяв під псевдонімом IntelBroker, і був активний на форумах кіберзлочинності з продажу викрадених даних. З ним пов’язують понад 80 підтверджених продажів та витоків даних у різних галузях. IntelBroker швидко став знаменитим на BreachForums, популярному хакерському майданчику. До середини 2024 року Вест став адміністратором форуму.

Зловмисник відомий численними гучними порушеннями безпеки та витоками даних. У 2024 році IntelBroker заявив про атаки на Cisco, Tesla, Apple, AMD, а раніше — Home Depot, General Electric, PandaBuy, Службу громадянства та імміграції США (USCIS) та Facebook Marketplace. Для транзакцій Вест використовував криптовалюту Monero.

❗️A video of threat actor IntelBroker showing his French prison cell IntelBroker, aka Kai Logan West, was arrested in France in February 2025 for cybercrimes. He was also an admin of BreachForums. The French prison system is known to be ‘loose’, you can for example have mobile… pic.twitter.com/Mx4IC2Ko2V — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) January 20, 2026

Знайти хакера допоміг YouTube та його звичка ділитися переглянутими відео на хакерському форумі. Правоохоронці вирахували домашнє інтернет-з’єднання, з якого переглядали відповідні відео. Невдовзі до нього підібрався співробітник правоохоронних органів під прикриттям, видаючи себе за покупця. Офіцер переконав Веста прийняти біткойн замість Monero для продажу викрадених даних, оскільки його легше відстежити. У США Веста звинувачують у проникненні в мережі жертв, крадіжці даних та їхнього продажу з метою отримання прибутку.