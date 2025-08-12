Зустрічайте iPhone 17 Pro! Підробка вийшла раніше за оригінал

Коробка несправжнього iPhone 17 / X, Сонні Діксон

Здається, комусь набридло читати витоки про iPhone 17, і він сам зробив телефон за місяць до презентації Apple.

Смартфон імітує не тільки вигляд майбутнього iPhone 17 Pro на основі витоків дизайну апарату, але й інтерфейс iOS. Фото підробки (яку технічно не можна вважати такою, оскільки поки недоступний оригінал) поділився в X оглядач Сонні Діксон. Пристрій майже ідеально схожий, аж до інтерфейсу користувача на базі Android та шпалер, надхненним виглядом iOS 18. Однак це перша неточність, оскільки iPhone 17 Pro від Apple постачатиметься з iOS 26 з коробки.

Дизайн клона базується на безлічі витоків, які доступні на цей день, включно з файлами CAD та фото прототипів iPhone 17 Pro, котрі з’явилися у мережі. Велика кількість попередніх матеріалів зробили можливою імітацію у найменших деталях. Виробники підробок можуть легко скористатися передрелізним ажіотажем, щоб дещо заробити: такі апарати зазвичай імітують преміальний дизайн, але коштують не надто дорого. Можна навіть не видавати клон за оригінал — деякі користувачі залюбки придбають телефон зі “статусним” дизайном, щоб публічно хизуватися ним.

Зовні цей “айфон” має усі характерні деталі майбутньої новинки. Відтворена форма подовженого блоку камер, їхнє розташування, спереду є щось схоже на Dynamic Island. У апарата в руці є навіть логотип, що свідчить про намагання прямої підробки. Втім, на коробці, схоже, зображений апарат дещо іншого дизайну: він має область іншого кольору на задній панелі. Зображення на коробці здається не таким ретельним, як сам телефон, воно ніби створювалося нашвидкуруч.

Автор допису не поділився джерелом фотографій, не назвав виробника чи ще якихось деталей. З урахуванням того, що дописувач є ще й фотографом і вочевидь має необхідні навички монтажу, виникають сумніви навіть в самому існуванні апарату. Існує думка, що Apple навмисно випускає чутки про свої пристрої для створення ажіотажу, тож подібну спробу можна вважати дотепним тролінгом.