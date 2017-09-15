Обзор LG Q6: инновации в массы

Компания LG, выпустив свой флагман G6, удивила всех, ведь экран в нем занимает практически всю лицевую панель. И если к инновациям в флагманах мы уже привыкли, то в сегменте доступных смартфонов рассчитывать на что-нибудь передовое не стоит, хотя это не касается LG Q6.

Внешний вид

Благодаря непривычно большому экрану при скромных габаритах аппарат смотрится эффектно. За это стоит благодарить 5,5 дюймовый экран с соотношением 18:9. Такое соотношение используется в LG G6 и Samsung Galaxy S8/S8+. При этом габариты составляют 142,5 x 69,3 x 8,1 мм, что даже меньше чем у Moto G5, который имеет пятидюймовый дисплей.

LG Q6 выпускается в трех цветах: золотом, платиновом и черном. Какой бы вы не выбрали цвет лицевая сторона будет черной.

Металлическая рамка приятно холодит руку. Задняя крышка несъемная. Выполнена из глянцевого пластика, который мало того, что скользкий, так еще и легко царапается.

Расположение органов управления стандартное — на правой боковине клавиша включения, а на левой — регулировки громкости.

Многим понравится, что аудиовыход находится на нижнем торце, рядом с портом microUSB. Места сканеру отпечатков пальцев не нашлось, а от порта microUSB уже давно пора отказываться, но в LG Q6 мы видим обратное.

Если говорить об удобстве работы, то по большому счету у LG Q6 с этим все в порядке, за исключением того, что он скользкий. Кстати, не стоит забывать о возможности выбора положения наэкранных кнопок.

Дисплей

Как говорилось ранее, у LG Q6 5,5 дюймовый IPS дисплей с соотношением сторон 18:9. Его разрешение составляет Full HD+ (2160 x 1080 пикселей). Присутствует автоматическая регулировка яркости. Сразу скажу, что из-за нестандартного соотношения сторон экран не кажется большим. По ощущениям он как 5,1 дюймовый смартфон. Использование подобного экрана в относительно недорогом аппарате — едва ли не настоящий прорыв.

На улице изображение выцветает, но не сильно, и это не мешает пользоваться смартфоном.

Яркость меняется в пределах от 3 до 427 кд/м². Контрастность составляет 1 к 863. Традиционно, цветовой охват шире треугольника sRGB. Цветовая температура близка к эталонному значению.

Субъективно экран понравился. Картинка на нем выглядит насыщенной и контрастной. Белый цвет не желтит, а выглядит естественно. Высокое разрешение делает картинку на экране четкой.

Аппаратная платформа

LG Q6 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 435. Этот процессор хорошо знаком нам по аппарату Xiaomi Redmi 4X. Объем оперативной и пользовательской памяти составляет 3/32 ГБ.

После первого включения доступно 21 ГБ. Также есть версия с параметрами 2/16 ГБ она называется LG Q6α.

Результаты бенчмарков не лучшие и это ожидаемо, ведь экран имеет большое разрешение. Порадовало, то что память показывает неплохие скорости чтения/записи. Для требовательных игр мощности будет маловато, но играть в несложные уровня Hill Climb 2 можно с комфортом. Из-за высокого разрешения экрана при обычном использовании иногда случаются редкие микролаги.

LG Q6 работает под управлением Android 7.1.1 и стандартной оболочки. На вид она такая же, как и в LG G6. Интерфейс приятный и функциональный. Может не всем понравится визуально, но те, кто ранее пользовался смартфонами LG будут чувствовать себя как дома.

Есть возможность осуществлять разблокировку смартфона по распознаванию лица владельца. Работает это весьма неплохо, но только в условиях хорошего освещения.

На громкость разговорного динамика и качество микрофона нет нареканий. Мультимедийный динамик вполне обычный. От него не стоит ожидать чудесного качества звука, но для того, чтобы посмотреть видео или не пропустить звонок его будет достаточно. Поиск местоположения в авиарежиме занимает немного времени.

Автономность

Емкость аккумулятора составляет скромные по нынешним меркам 3000 мАч.

В режиме умеренного использования с одной SIM-картой аппарат проработал 2 дня. При этом время активного экрана составило почти 3 часа. Естественно, если пользоваться смартфоном интенсивнее, то заряжать его придется каждый день.

В тесте PCMark Work 2.0 battery life при 200 кд/м² время работы составило 7 часов 10 минут, что неплохо.

Камеры

Основная камера имеет разрешение 13 Мп. Есть режим HDR и панорамы, но нет ручных настроек.

В условиях хорошего освещения фотографии получаются отличными, но если вы захотите сделать кадр на закате, то можно получить зашумленный снимок с плохой детализацией.

Фронтальная камера на 5 Мп имеет угол обзора 100 градусов.