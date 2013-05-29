Обзор Viber – бесплатные сообщения и голосовые звонки

Общение является неотъемлемой частью жизни любого человека, неудивительно, что некоторые компании сумели сделать на этом неплохой бизнес. По данным исследователей из TeleGeography, в то время как международный телефонный трафик постепенно снижается, трафик от сообщений и голосовых звонков в таких приложениях как Skype растёт с невероятной скоростью. В 2012 году международные звонки со Skype на Skype выросли на 44% до 167 млрд минут. Кроме этого, несмотря на постоянное снижение использования SMS в пользу интернет-мессенджеров, по прогнозу Informa в 2016 году будет отправлено 9,4 триллиона SMS сообщений. По её же данным в том же году оборот рынка мгновенных сообщений достигнет $16 млрд, из которых 54% достанется операторам, а 46% таким приложениям как WhatsApp. Таким образом, несмотря на свою простоту, рынок мессенджеров является очень привлекательным как для крупных компаний, так и для небольших стартапов. Компания Viber Media недавно обновила свою программу для мгновенного обмена сообщениями/голосовыми звонками, и готова посоревноваться со Skype и WhatsApp. Она выпустила мессенджер Viber для iPhone ещё в 2010 году, но настоящую популярность приложение получило только два года спустя, когда его начало использовать 90 млн человек. Меньше чем через год Viber заполучил аудиторию уже в 200 млн человек, и это потрясающий результат. Чем же завоевывало публику новое приложение? Большим преимуществом Viber является кросс-платформенность, на данный момент его приложение доступно для мобильных ОС Android, BlackBerry, Bada, iOS, Windows Phone и даже Symbian. Кроме этого, недавно программа вышла для Windows и OS X. Давайте посмотрим, что Viber может предложить пользователям.

Регистрация

Для регистрации в Viber, как и в WhatsApp, необходимо ввести номер телефона, на который приходит SMS с кодом активации. Программа сканирует телефонную книгу и определяет, какие из контактов также используют Viber, поэтому вручную контакты можно не добавлять. Более того, Viber может выводить оповещение, если человек из телефонной книги зарегистрировался в Viber. В настройках эту функцию можно отключить.

Интересно, что с помощью Viber в некое подобие телефона можно превратить плеер iPod touch и планшет iPad. Приложение требует номер мобильного, но авторизацию проводит по коду подтверждения. Таким образом, необязательно, чтобы SIM-карта была вставлена в сам аппарат.

Голосовые звонки

Основной упор Viber Media делает на бесплатные голосовые звонки. Пользователь может совершать VoIP-звонки с Viber на Viber по Wi-Fi и 3G-сети оператора. Я даже принимал звонки с Wi-Fi на EDGE в сети «Киевстар», и голос передавался просто отлично. Работает это не всегда гладко, но всё-равно впечатляюще, как для бесплатного сервиса. Качество передачи речи при звонке через Wi-Fi выше всяких похвал, отечественные операторы обеспечить высокое качество передачи речи пока не могут.

В «Киевстаре», к слову, угрозы в Viber для своего бизнеса не видят, на мой вопрос пресс-служба оператора расплывчато ответила:

«21-м же веке, когда для общения все больше используется всемирная сеть – электронная почта, социальные сети, мессенджеры и т. д. мы с радостью предоставляем нашим абонентам возможность использовать любые каналы коммуникации. И VOIP приложения тому не исключение».

Входящий вызов в Viber поступает как и обычный звонок, предварительно запускать для этого программу не нужно. Вызов также можно принять или сбросить.

Несмотря на наличие в приложении цифровой клавиатуры, бесплатные звонки можно осуществлять только на номера привязанные к Viber. Если позвонить на любой другой номер, он просто пойдёт через сеть оператора и будет считаться по его тарифам.

Принятые и пропущенные звонки в Viber сохраняются в отдельном журнале.

В целом, программа весьма неплохо справляется с передачей голоса, наличие развитой сети 3G в Украине и вовсе бы раскрыла потенциал Viber, но с EDGE-скоростями нашим операторам действительно пока бояться нечего.

Сообщения

Передача мгновенных сообщений в Viber реализована хорошо, и мало чем отличается от того, что предлагает WhatsApp. Пользователь может выбрать контакт, написать ему текстовое вообщение, вставить в него фото, видео, ссылку на карту, смайлики и стикер. Работает всё это как с обычными SMS.

Сообщения отображаются в виде диалога и под ними сразу можно посмотреть доставлены они или нет.

История переписки, к сожалению, на серверах не сохраняется, поэтому если удалить Viber, с ним пропадут и сообщения.

Стандартную функциональность сообщений в Viber разбавляет возможность создать групповой чат до 40 человек.

Отправленные сообщения в программе иногда не находят своего адресата, и хотя это неприятно, но случается очень редко, по крайней мере, в моём случае.

Клиент для ПК

Не так давно Viber стал доступен для десктопных систем Windows и OS X. Для Viber Media это знаменательное событие, так как компания никогда не скрывала того факта, что соперничает со Skype. В отличие от сложного и не очень приятного интерфейса последнего, Viber получил приятный внешний вид без лишних элементов.

В левой боковой панели программы расположено основное меню, которое содержит ссылки на сообщения, контакты, журнал вызовов и набиратель номера. Ниже расположена кнопка настроек.

Возможности десктопной версии Viber отличаются от мобильного приложения. В программе можно совершать видеозвонки, правда, они пока находятся в бета-версии и работают с переменным успехом. В мобильном клиенте собеседника пока можно слышать, но не видеть. Надеюсь, в Viber Media это скоро исправят.

Также, входящие звонки можно переводить между программой на ПК и приложением на смартфоне. Работает эта функция тоже пока не идеально, но даже так пользоваться ею вполне можно.

Десктопный Viber синхронизирует сообщения с мобильной версией, поэтому начать переписку можно на смартфоне, а завершить уже на ПК.

В итоге

Viber является интересной альтернативой Skype, операторским голосовым звонкам и SMS. У программы есть небольшие недостатки, но они не столь критичны, чтобы повлиять на общее впечатление от её использования. Я могу порекомендовать Viber тем, кому не хватает возможностей WhatsApp, и хочется экономить на звонках и текстовых сообщения.

Понравилось:

+ Простая регистрация

+ Автоматический поиск контактов

+ Бесплатные звонки

+ Бесплатные сообщения

+ Возможность передачи смайлов, фото, видео, стикеров

+ Синхронизация сообщений между смартфоном и компьютером

Не понравилось:

— Сообщения иногда пропадают

— История переписки не сохраняется на сервере

— Нет видеозвонков в мобильных приложениях