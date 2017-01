Выбор редакции 2016: Фильмы и сериалы

В прошедшем 2016 г. редакция ITC.ua как никогда внимательно следила за новинками кинематографа. Мы старались не пропускать ни одной значимой кино- и телепремьеры, информировать вас о новостях кино и сериалостроения, своевременно публиковать рецензии на самые интересные фильмы и телешоу. За прошлый год ITC.ua написал о 110 новых фильмах и сериалах, так что, по аналогии с Играми года, в этот раз мы решили выбрать также и лучшие фильмы и сериалы 2016. Это первый наш опыт подобного рода, так что многие категории в нем – экспериментальные. В материал попали фильмы, вышедшие на экраны в 2016 и конце 2015 гг., обзоры которых публиковались на страницах ITC.ua в прошлом году. Итак, на сцену вызываются…

ФИЛЬМЫ

Фэнтези фильм

Во-первых, Fantastic Beasts and Where to Find Them – фантастически красивый фильм. Именно такой и должна быть правильная фэнтези – магической, притягивающей, чарующей. Во-вторых, Fantastic Beasts – тот редкий случай, когда спин-офф получился чуть ли не лучше любого фильма оригинальной серии. Америка 20-х годов XX века и мир Гарри Поттера оказались буквально созданы друг для друга, и мы с нетерпением ждем продолжения истории чудаковатого Ньюта Скамандера и встреч с новыми, еще более фантастическими существами.

Фильм по комиксам

Циничный, самоироничный, похабный, сексуально озабоченный, неоправданно жестокий, смешной, больной на всю голову. Deadpool – самый необычный супергерой, которого мы видели. Да и фильм про него получился не совсем обычным. Это то ли почти стандартная origin-история, рассказывающая о происхождении супергероя, то ли трогательная романтическая комедия про больного раком наемника и проститутки с принципами, то ли злая сатира на супергеройское кино и киноиндустрию в целом. Deadpool не похож на остальные фильмы по комиксам, вышедшие в 2016 г., и за одно лишь это заслуживает поощрения.

Фильм по игре

Несмотря на негативные рейтинги и очень невысокие сборы в США, фильм Warcraft понравился поклонникам игры в других странах и показал просто феноменальные результаты в Китае. Только зрители Поднебесной принесли картине больше $220 млн., тем самым окупив ее производство. Учитывая, какое внимание голливудские студии уделяют сейчас китайскому рынку, можно смело предсказать появление сиквела. Фильм поставил рекорд первого дня показа и в Украине – $230 000. Некоторым авторам ITC.ua картина понравилась настолько, что они посмотрели Warcraft на большом экране даже несколько раз.

Фильм, основанный на реальных событиях

В 2016 г. вышло много хороших фильмов, основанных на реальных событиях. 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi, Deepwater Horizon, Elser, Pelе: Birth of a Legend, Snowden, Spotlight, The Big Short, The Danish Girl, The Finest Hours, The Revenant, The Siege of Jadotville, War Dogs. Мы решили отметить в этой категории фильм о Чесли «Салли» Салленбергере, скромном пилоте US Airways, посадившем потерявший оба двигателя Airbus на воду Гудзона и спасшем 155 жизней. Клинту Иствуду и Тому Хэнксу удалось очень проникновенно рассказать эту историю.

Научная фантастика

Те, кто читал легший в основу фильма Arrival рассказ Теда Чана «История твоей жизни», знают, насколько сложно было адаптировать оригинальный текст произведения к киноформату. Тем большего уважения заслуживает Дени Вильнёв, которому удалось переосмыслить рассказ Чана, лишь незначительно изменив его, и создать действительно впечатляющий фантастический фильм об ученых, первом контакте, жизни, времени и любви.

Мультфильм года

До последнего момента мы не могли определиться, какому из мультфильмов, Zootopia или Kubo and the Two Strings, отдать предпочтение в этой категории. В итоге решили отметить все-таки историю мальчика Кубо и его спутников. Zootopia, бесспорно, отличный анимационный фильм, но в целом это вполне традиционная для Disney лента, хотя и с важным подтекстом. А вот Kubo and the Two Strings – это действительно неординарный мультфильм. Как в отношении используемой техники анимации, стилистики, так и в плане взрослой истории и эмоций, которые вызывает эта картина.

Комедия

Кто бы мог подумать, что Рассел Кроу и Райан Гослинг – актеры большого комедийного таланта. Но именно им удалось создать самый запоминающийся комедийный дуэт 2016 г. The Nice Guys, как и отмеченный выше Deadpool — поразительно неполиткорректный фильм, который мы не можем порекомендовать для семейного просмотра. Но в то же время это хороший, смешной и очень трогательный фильм, несмотря на всю свою внешнюю брутальность.

Драма

История борьбы траппера Хью Гласса с подлыми людьми, дикими животными и суровой американской природой принесла второй Оскар подряд режиссеру Алехандро Гонсалесу Иньярриту, третий Оскар подряд оператору Эммануэлю Любецки и долгожданный первый Оскар актеру Леонардо Ди Каприо. Собственно, отточенная режиссура, потрясающая операторская работа и впечатляющая актерская игра – это то, ради чего стоит смотреть The Revenant.

Спецэффекты

В прошедшем году было достаточно претендентов на награду за лучшие специальные эффекты, в том числе представители обеих франшиз, конкурирующих на данном попроще вот уже 40 лет – Rogue One: A Star Wars Story и Star Trek Beyond. В конце концов мы отдали предпочтение работе Industrial Light & Magic, ставшей с недавнего времени подразделением Disney. И хотя появившиеся в Rogue One полностью компьютерные актеры все еще не идеальны, кажется, студия угадала направление дальнейшего развития спецэффектов в кино.

Лучшие диалоги

Большинство событий The Hateful Eight происходит в одной большой комнате, и задействован в них весьма ограниченный актерский состав. По сути, перед нами очень камерный фильм, практически театральная постановка с минимумом декораций. И, как и в театре, здесь все построено на блестящих диалогах. Словесные пикировки в этом The Hateful Eight – лучшее, что есть в последнем фильме Тарантино.

Разочарование года

2016 г. можно смело назвать «Годом сиквелов, о которых лучше сразу забыть». Alice Through the Looking Glass, Jack Reacher: Never Go Back, Jason Bourne, London Has Fallen, Mechanic: Resurrection, Now You See Me 2, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, The Divergent Series: Allegiant, The Huntsman: Winter’s War, Underworld: Blood Wars. Но больше всего фанатов разозлил женский сиквел классических Ghostbusters. Причем проблема здесь совсем не в актрисах на главных ролях, а в идиотских диалогах, нелепых по большей части шутках и общей несостоятельности сюжета.

Фильм года

Да, в этом есть что-то от корпоративной солидарности, но кроме того, мы искренне считаем, что сегодня, когда многие общеполитические СМИ тиражируют заведомо неправдивую информацию, игнорируют обязательную процедуру проверки фактов и используют броские, вводящие в заблуждение заголовки, нам нужен фильм, рассказывающий о кропотливой работе настоящих журналистов, занятых серьезным расследованием очень щекотливой истории. Кроме того, Spotlight — просто очень качественное кино с отличным сценарием, сильной режиссурой и великолепным актерским ансамблем.

СЕРИАЛЫ

Треш-угар

Смесь черной комедии, хоррора и откровенного треша, «Эш против Зловещих мертвецов» — пример того, как нужно возвращать к жизни старые фильмы. Любимец публики Брюс Кэмпбелл, сыплющий язвительными, расистскими и попросту неуместными шуточками направо и налево, цитаты из классики и масса фан-сервиса – идеальный микс для тех, кто ностальгирует по 80-ым.

Сериал по комиксам

Говорим «сериал по комиксам» – подразумеваем творческий тандем Marvel и Netflix, которому удалось установить новую планку качества для подобных продуктов. Не стал исключением и сериал 2016 г. – Luke Cage. Кроме того, Luke Cage – первое шоу про супергероев, действительно пронизанное духом афроамериканской субкультуры. Это ощущается буквально во всем: декорациях, языке героев, звучащей в кадре музыке. Luke Cage – сериал, поднимающий важные вопросы, но кроме того, это просто хороший сериал без скидки на его комиксовое происхождение.

Исторический сериал

The Crown – настоящее признание в любви к Великобритании и ее королеве. Создатели планируют скрупулезно изучить все 64-летнее правление Елизаветы II, на которое пришлись многие важные события XX века. Но в первую очередь это рассказ о правящем монархе Великобритании, как о женщине, со своими предпочтениями и страхами. Женщине, которая знает, в чем заключается ее долг перед страной и народом, и зачастую вынуждена поступать не так, как ей хочется, а так, как велит Корона.

Фантастический сериал

Stranger Things – настоящее открытие 2016 г. Сериал – признание в любви к кинофантастике 80-х, да и самим 80-ым. Stranger Things порадовал нас великолепными декорациями американского захолустья, отлично переданным духом того времени, гениальной стилизацией под старые фильмы и просто фантастической игрой юных актеров. Плюс невероятным вниманием к деталям, характерным скорей для полнометражного фильма, а не сериала. Редакция ITC.ua с нетерпением ждет второго сезона этого шоу.

Лучшая экранизация книги

BBC знает, как снимать сериалы по классическим литературным произведениям, причем не только по английским. War & Peace от BBC, пожалуй, лучшая на сегодняшний день экранизация знаменитого романа Льва Толстого. Очень близкая к тексту, масштабная, яркая, с отличными актерскими работами.

Самый необычный сериал

«Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» – одно из самых необычных произведений самого необычного британского писателя-фантаста, Дугласа Адамса. Неудивительно, что сериал по его мотивам получился тоже… не совсем стандартным. Dirk Gently’s Holistic Detective Agency очень отличается от всего, что вышло на телеэкраны в 2016 г., но если вы любите британский юмор и произведения Дугласа Адамса, вы обязательно оцените этот сериал.

Разочарование года

Попытки сыграть на чувствах фанатов классических сериалов и фильмов далеко не всегда приводят к успеху. X-Files – классический пример того, как не нужно возвращать старые франшизы к жизни. Вместо продолжения великолепной научно-фантастической драмы нам предлагают сборную солянку из дешевой комедии, псевдонаучной нелепицы и очередной попытки злого теневого правительства зачистить население планеты. Это и близко не похоже на старые добрые X-Files.

Сериал года

После Game of Thrones канал HBO вошел во вкус, и их новый сериал, Westworld, тоже нацелен на взрослых зрителей. Кровь здесь льется рекой, обнаженка в порядке вещей, а некоторые сцены действительно пугают своим натурализмом. Но важнее то, что сериал задает очень правильные вопросы. Является ли насилие над потенциально разумным существом насилием? Убийство робота – это убийство или просто неаккуратное обращение с устройством? Этичны ли эксперименты по созданию AI? Где проходит граница дозволенного? Что есть разум? Возможно, что в не столь отдаленном будущем человечеству понадобятся ответы на эти вопросы.

В 2016 г. было достаточно интересных фильмов и сериалов, мы просто физически не смогли бы отметить их все в рамках одного материала. И похоже, 2017 г. принесет нам не меньше интересных новинок кино. Первые премьеры уже состоялись, и мы надеемся вскоре познакомить вас с ними.