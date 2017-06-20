Американская компания Hennessey выпустит гиперкар Venom F5 с мощностью 1500 л.с., «максималкой» 480 км/ч и разгоном до сотни за 2 секунды

Американская компания Hennessey анонсировала выпуск гиперкара Venom F5, который сможет на равных конкурировать с Bugatti Chiron в сегменте сверхбыстрых серийных автомобилей. Предполагается, что мощность Hennessey Venom F5 составит порядка 1500 л.с., максимальная скорость — 480 км/ч (300 миль/ч), а разгон до 100 км/ч — всего 2 секунды.

Название «F5» будущий гиперкар получил в честь самого мощного торнадо класса F5, скорость которого попадает в диапазон от 420 до 510 км/ч. Новый гиперкар, который разработчики окрестили «изощренная агрессия на колесах» будет основан на новой сверхлегкой платформе собственной разработки и получит улучшенный аэродинамический обвес, который позволит уверенно управлять спорткаром на высоких скоростях.

По слухам, в качестве двигательной установки будет использован доработанный бензиновый 7-литровый V8 с двумя турбинами от предыдущей модели Venom GT в связке с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач.

Специально для проектирования, разработки, производства и продаж новой модели гиперкара компания Hennessey основала новую дочернюю компанию Hennessey Special Vehicles. Больше подробностей о Hennessey Venom F5 его создатели обещают сообщить в ближайшем будущем, а официальное представление новинки обещают провести до конца текущего года.

Источник: Hennessey