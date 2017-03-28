Американский физик разработал бутылку вина, которая не дает жидкости пролиться

Одни физики изучают космос. Другие занимаются исследованиями в области материаловедения и создают более емкие аккумуляторы для мобильных устройств. Ну, а Дэниель Перлман из университета Брандейса решился взяться за куда более практичную задачу и разработал бутылку вина, которая не позволит вам пролить ни капли драгоценной жидкости.

В принципе, в его изобретении нет ничего сверхъестественного: ученый просто добавил дополнительную канавку диаметром 2 мм к кончику обыкновенного бутыля. Благодаря этому прекратилось образование зловредных капель вина на краю горлышка.

Стоит отметить, что на разработку более совершенного дизайна бутылки у ученого ушло три года. Все это время Перлман пересматривал видео в замедленном действии, где люди проливают вино.

По мнению изобретателя, хотя его решение вполне простое, тем не менее, оно разрешает очень серьезную насущную неприятную проблему, с которой многие люди сталкиваются довольно часто.

Перлман надеется, что со временем дизайнеры бутылок учтут его изобретение. Но до тех пор, ехидно отмечают журналисты источника, безопаснее всего пить вино прямо с горла! 😉

Источник: The Verge