Для Арнольда Шварценеггера сделали электрический Hummer H1 с динамикой спорткара

Австрийская компания Kreisel создала для Арнольда Шварценеггера электрическую модификацию внедорожника Hummer H1. По данным компании, это первый и пока что единственный электрический внедорожник Hummer H1.

Представленный электромобиль комплектуется батареей ёмкостью 100 кВтч, которая обеспечивает запас хода около 300 км. Электромоторы, расположенные спереди и сзади, имеют суммарную мощность 1,5 тыс лошадиных сил. Они способны разгонять автомобиль массой в несколько тонн до скорости 100 км/ч всего за 5,6 секунды.

Это уже второй электрический внедорожник в гараже Арнольда Шварценеггера. В начале 2017 года компания Kreisel сделала для него электрическую версию Mercedes-Benz G-Class.

Источник: Autocentre.ua