Формула 1 анонсировала киберспортивный чемпионат Formula 1 Esports Series на основе симулятора F1 2017 от Codemasters

Пожалуй, самый известный и популярный автомобильный чемпионат в мире Formula 1 объявил о выходе на киберспортивную арену в рамках Formula 1 Esports Series. Виртуальный чемпионат будет проводиться среди игроков симулятора F1 2017 при поддержке разработчика игры Codemasters и киберспортивной компании Gfinity.

Всем желающим завоевать звание Formula 1 Esports Series World Champion предлагается 25 августа приобрести игру F1 2017, создать аккаунт на сайте чемпионата f1esports.com и подключиться к сервисам Xbox Live, Playstation Network или Steam.

Первые квалификации пройдут в онлайне начиная с 4 сентября текущего года на трассах Monza и Suzuka, по их итогам отберут 40 лучших пилотов. Полуфиналы пройдут в рамках отдельного мероприятия в Лондоне 10-11 октября, каждый из 40 лучших сразится со своим оппонентом, в итоге отберут 20 финалистов.

И, наконец, финал пройдет 24-25 ноября в формате полноценного гоночного уикэнда на трассе Yas Marina реального этапа Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, состоится три гонки, по результатам которого и определят первого чемпиона Formula 1 Esports Series.

Кроме призов, он получит звание эксперта и будет автоматически квалифицирован в полуфинал сезона 2018 года, но самое главное — получит VIP-билеты на один из этапов Formula 1 2018 года, а также станет виртуальным пилотом в игре F1 2018, что увековечит его достижение.

Источник: Formula 1