Gemius: онлайн-кинотеатры посещает 7,6 млн украинцев ежемесячно (42% всей интернет-аудитории страны), самые популярные — Kinogo.co, EX.ua и Megogo.net

Исследовательская компания «Gemius Украина» провела исследование, в котором попыталась ответить на вопрос, кто в Украине чаще всего смотрит фильмы в онлайн-кинотеатрах и какие именно сервисы предпочитают украинцы. Итак, по состоянию на октябрь прошлого года онлайн-кинотеатры посещали 42% украинской интернет-аудитории на ПК. Лидерами по посещаемости стали сайты Kinogo.co (23,4% пользователей были на сайте), Ex.ua (15,9%) и Megogo.net (12,1%).

Сайты, на которых можно посмотреть кино в онлайне, посещает 7,6 миллиона украинских пользователей на ПК ежемесячно, что соответствует 41,7% всей интернет-аудитории страны. Пользователи наиболее часто заходят на Kinogo.co — 4,3 миллиона человек посетили сайт в октябре 2016 года (23,4% всей интернет-аудитории). Второе место (еще до закрытия) занял сайт EX.UA, который посетили 2,9 миллиона интернет-пользователей (15,9%). Следующие три места в украинском рейтинге составляют Megogo.net — 2,2 млн, 12,1%, My-hit.org — 2 млн, 10,8% и Seasonvar.ru — 1,6 млн (8,7%).

Анализ социально-демографического портрета украинцев, посещающих онлайн кинотеатры, показывает, что это, в первую очередь, молодые люди: 62,1% составляют пользователи от 14 до 34 лет. Доля других возрастных групп среди зрителей этих сайтов существенно ниже: аудитория в возрасте от 35 до 44 лет составляет 19,2%, в то время как пользователей от 45 до 54 лет на сайтах 10,4%, а пользователей старше 55 лет – всего 8,3%. Среди любителей онлайн-кинотеатров преобладают пользователи из городов: самую многочисленную группу (35,7%) составляют пользовати из городов с населением более 500 тысяч жителей, пользователи из сел составляют 20,7%. Среди посетителей онлайн кинотеатров наблюдается некий гендерный баланс: мужчин на сайтах 49,8%, а женщин — 50,2%.

Интересно, что самая большая группа любителей фильмов онлайн имеет высшее образование — среди зрителей онлайн-кинотеатров таких 35,3% аудитории, при этом один из пяти пользователей работает на позиции специалиста, а каждый четвертый — студент.

Источник: Gemius