Гейб Ньюэлл рассказал о сложностях с Half-Life и подтвердил разработку новых проектов на движке Source 2

Сооснователь и бессменный гендиректор Valve Гейб Ньюэлл 18 января ответил на форуме Reddit на вопросы поклонников и журналистов. Всего было задано около 14000 вопросов. Гобен прокомментировал порядка 40. Главная новость, подтверждённая отцом-основателем, – компания работает над несколькими неанонсированными продуктами. Создаваемые игры будут работать на движке Source 2 и, возможно, получат поддержку очков виртуальной реальности.

Ньюэлл больше всего говорил о службе поддержки Steam и о том, что занялся бы её развитием, если бы имел возможность вернуться в прошлое. Гейб напомнил о новых дополнительных возможностях, в том числе системе возврата и возросшем в 5 раз числе сотрудников службы поддержки. Со слов гендиректора, это позволило увеличить скорость и качество ответов.

Отвечая на вопросы игроков Гейб Ньюэлл также высказал желание сделать Source 2 бесплатным и общедоступным:

«Мы продолжаем использовать Source 2 в качестве основной среды разработки. Не считая переезда на движок Dota 2, мы взяли его за основу в некоторых необъявленных продуктах. Нам бы хотелось, чтобы все, кто работает над созданием игр в Valve, в конечном итоге, использовали один и тот же движок. Мы также намерены продолжить работу над Source 2, чтобы обеспечить возможность доступа к движку широкому кругу разработчиков и сделать его бесплатным». Относительно VR-игр, Габен добавил: «Мы считаем, что VR в значительной степени важен, как инструмент для интересных игр».

На вопрос о появлении новых игр во вселенной HL/Portal Гейб буркнул уклончивое «угу», назвав в контексте Portal 2 лучшей однопользовательской игрой. На просьбу прокомментировать статус Half-Life 2: Episode 3 и недавнее заявление анонимного источника об отмене Half-Life 3 саркастично отшутился:

«Цифру 3 нельзя произносить вслух. Да. Лично я верю всем неподтвержденным источникам в интернете».

А на вопрос сожалеет ли он о Half-Life более подробно объяснил свою позицию:

«Проблема с Half-Life для меня в том, что я лично принимал большую часть решений по этим играм, поэтому я не могу на них смотреть не иначе, как на ряд вещей, о которых я сожалею. В моем ответе нет информации о том, что мы будем делать в будущем.

…Если вы вовлечены в игру, всё заканчивается набором компромиссов. Всё, что появляется в игре, – это напоминание о том, чем пришлось пожертвовать. Я лично переживаю за все эти решения по Half-Life. Да, и о Ксен».

Также задавались вопросы о CS:GO и Dota2. Касательно вопросов Counter-Strike, сотрудники Valve, входящие в команду разработчиков, пообещали продолжить работу над исправлением ошибок, посетовали на проблемы с распространением игры в некоторых регионах, особенно в Китае, пообещали новый пользовательский интерфейс и говорили о предстоящем киберспортивном турнире. Тема Dota2 была полностью проигнорирована на фоне шуток о первоапрельских обновлениях.

В сухом остатке: Valve работает над несколькими неанонсированными проектами. Но, это никоим образом не означает, что компания делает новый Half-Life. Вероятнее всего это новый Portal и что-то абсолютно новое.

С полной версией интервью можно ознакомиться на странице Reddit

Источники: DSOGaming, Reddit