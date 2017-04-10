Хакеры устроили нешуточный переполох в Далласе, включив посреди ночи на полную громкость все тревожные сирены

Ночь с 7 на 8 апреля выдалась для жителей Далласа весьма непростой. Хакер или хакеры сумели переполошить весь город, взломав городскую систему чрезвычайных оповещений.

Как сообщается, все 156 тревожных сирен, установленные на улицах города, которые обычно используются для предупреждения о торнадо и других чрезвычайных происшествиях, звучали на полную громкость в течение полутора часов – с 23:42 до 1:17 по местному времени. Сирены работали с перерывами, каждую из них включали 60 раз.

В результате встревоженные жители города в буквальном смысле начали обрывать телефоны экстренных служб. Как сообщается, вследствие инцидента количество звонков в местную службу спасения 911 возросло вчетверо по сравнению с обычным – до 4400 звонков. В этот период время ожидания на линии увеличилось с 10 секунд до шести минут.

Отключить систему предупреждения удалось только вручную.

Представитель местного Управления чрезвычайных ситуаций смог рассказать только то, что злоумышленник, проникший в систему управления сиренами, находился на территории Далласа. Сейчас местная власть совместно с Федеральной комиссией по связи (FCC) проводит соответствующее расследование, чтобы установить личность «шутника» и привлечь его к ответственности.

По словам мэра Далласа, данный инцидент является «серьезным примером того, почему мы должны обновить технологическую инфраструктуру нашего города и лучше ее охранять».

Остается добавить, что случаи, когда хакерам удавалось включить отдельные сирены, в США фиксировались и ранее, однако запуск всей системы городского оповещения целиком – большая редкость.

Источник: The Verge и TJ