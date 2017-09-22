Humble Bundle бесплатно раздаёт игру Outlast Deluxe Edition

Сервис Humble Bundle, специализирующийся на продаже игровых бандлов, в течение ограниченного времени раздаёт игру Outlast Deluxe Edition.

Outlast – игра в жанре survival horror от первого лица. Действие игры разворачивается в заброшенной психиатрической больнице, где герой-журналист Майлз Апшер сталкивается с кровожадно настроенными безумцами. При этом игровой персонаж не имеет оружия и вынужден убегать и прятаться от преследующих его врагов. В распоряжении игрока имеются лишь блокнот для заметок и видеокамера со встроенным прибором ночного видения. Прячась от противников, герою предстоит искать батарейки для камеры, решать головоломки. В состав издания Outlast Deluxe Edition также входит дополнение Whistleblower. В нём предстоит играть за Вейлона Парка — человека, который рассказал Майлзу Апшеру об опытах в лечебнице.

Чтобы бесплатно получить игру Outlast Deluxe Edition, нужно перейти по следующей ссылке. Предложение доступно до 20:00 (по киевскому времени) субботы 23 сентября. Активировать полученный код нужно до 7 октября.