Игра Syberia 3 получила новый трейлер и очередную дату релиза

Syberia 3 является очередным долгостроем игровой индустрии. Несмотря на то, что изначально авторы считали повествование Syberia 2 (вышедшей в 2004 году) полностью законченным, успех игры поставил вопрос о выпуске продолжения. И оно заставило себя долго ждать.

Первые слухи о возможном выпуске Syberia 3 появились ещё в 2009 году, а в 2012 году был подписан контракт на написание сценария для игры. Во время проведения выставки Gamescom 2014 была названа примерная дата релиза Syberia 3 – 2015 год. Но уже в 2015 году срок выхода был смещён на конец 2016 года. В мае 2016 года эта информация была подтверждена и называлась конкретная дата релиза – 1 декабря 2016 года. Но уже в октябре 2016 года разработчики заявили о переносе сроков выхода на первый квартал 2017 года. Новые сведения говорят, что поклонникам предстоит подождать ещё немного дольше. Вместо первого квартала игра Syberia 3 будет выпущена во втором квартале – 20 апреля 2017 года в Европе и 25 апреля в США. Если ничего не изменится.

Зато разработчики порадовали потенциальных игроков новым трейлером. Повествование приключенческой игры Syberia 3 начнётся с того момента, на котором закончились события Syberia 2. Главную героиню Кейт Уокер спасает от верной гибели на дрейфующей льдине племя юколов. Вместе с ними она продолжит своё путешествие и поиски таинственной Сибирии. Впервые в серии игра сделана полностью на трёхмерном движке. Игрокам обещаны красивые пейзажи, новые задачи и загадки, основанные на физике, и полная свобода действий и перемещения.

Игра Syberia 3 будет доступной на платформах ПК, Mac, PS4 и Xbox One.

Источник: gameinformer