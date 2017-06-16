JST: Китай догоняет США в сфере научных разработок

Китай вышел на первое место по степени влияния в четырех из восьми «ключевых научных областях». При этом остальные четыре научные сферы по-прежнему находятся в ведении США. Об этом сообщает Японское агентство науки и технологий (JST).



О чем речь? Аналитики JST изучили самые популярные и цитируемые исследования в каждой из восьми «основных научных областей», а затем определили, в каких странах базируются авторы 10% лучших работ. В выборке были представлены ученые из США, Великобритании, Германии, Франции, Китая и Японии. Каковы результаты экспертизы? Итак, по результатам исследования КНР заняла лидирующие позиции по компьютерным наукам, математике, материаловедению и инженерии. Американские же ученые добились наибольшего успеха в таких «ключевых научных сферах», как физика, биомедицина, экология и клиническая медицина.

Интересно, что наибольших успехов китайское научное сообщество достигло в компьютерных науках. Если в 2000 году ученые из КНР были авторами лишь 3% самых цитируемых исследований, то в 2015 году этот показатель вырос до 21% (американским ученым принадлежит половина всех исследований на данную тематику). Кроме того, в распоряжении КНР имеется уже три самых мощных суперкомпьютера в мире, один из которых был представлен в 2013 году, а два других — в 2016.

Также стоит отметить, что Китай постепенно догоняет Америку в сфере физики — страна намерена инвестировать $6 млрд в строительство самого крупного в мире ускорителя частиц и тем самым может занять лидирующие позиции на поприще физических открытий.

Почему так происходит?

В том, что Китай постепенно вырывается вперед в плане науки, нет ничего сверхъестественного. По данным Национального института развития науки и техники Японии (NISTEP), китайцы уже давно активно инвестируют средства в научные разработки.

Так, в прошлом году КНР потратила на R&D около $300 млрд. Помимо этого, государство прилагает огромные усилия для привлечения исследователей из-за рубежа. На данный момент для талантливых иностранных ученых китайское руководство предлагает множество грантовых программ (гранты, к слову, весьма щедрые — вам не только оплатят все расходы на переезд, но и предоставят временное жилье). При этом основной упор делается на ученых — выходцах из Китая, которые получили образование за границей и там сейчас работают.

Наконец, из тысячи ведущих технологических компаний мира, больше всех вложивших в НИОКР, 130 базируется именно в Китае (среди них — ZTE, Alibaba и Huawei). В результате, за прошлый год частные китайские фирмы потратили на исследования и разработки в общей сложности $46,8 млрд — на 18,6% больше, чем в 2015 году.

Для сравнения, в США этот рост составил всего 8%. Хуже того, после вступления Дональда Трампа на пост президента американцы начали сокращать бюджеты на научные исследования.

Таким образом, резюмируют аналитики, сегодня Китай имеет все шансы стать ведущим игроком на поприще научных разработок.